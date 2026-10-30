Milan et non l'Inter : Amorim répond avec ironie à une question sur Chivu

Rúben Amorim, l'entraîneur de l'AC Milan, a affirmé que l'atmosphère du derby de Milan revêt un caractère particulier qui le rapproche, sur le plan émotionnel, de la culture footballistique portugaise, comparée à son expérience précédente en Angleterre avec Manchester United.

L'AC Milan se prépare à affronter son rival traditionnel, l'Inter, dans le sommet du « derby della Madonnina » prévu demain samedi. Les Nerazzurri occupent la tête du classement avec 25 points, à la différence de buts devant la Lazio, deuxième, tandis que les Rossoneri se trouvent à la cinquième place avec 18 points.

En début d'intervention, Amorim a exprimé sa satisfaction quant à la confiance que lui a accordée le propriétaire du club, Gerry Cardinale, déclarant selon les propos rapportés par le site « Football Italia » : « J'apprécie vraiment le soutien de Cardinale. Nous savions déjà que nous ne pouvions pas bâtir des bases solides avec de tels problèmes tout au long de la saison. Cela prendra du temps, mais en même temps nous voulons gagner chaque match ; et lorsque nous ne gagnons pas, nous ressentons une grande douleur. Nous avons besoin de temps pour construire l'équipe et nous savons que les bonnes choses demandent du temps pour atteindre un stade de stabilité, mais cela n'efface pas la douleur de la défaite, qui est toujours présente. »

Au sujet de la singularité du derby de Milan comparé aux autres championnats, le technicien portugais a évoqué les dimensions culturelles de la rencontre : « Je pense que c'est un match exceptionnel parce qu'il se joue dans la même ville, et hier nous avons pris connaissance des plans du nouveau stade. C'est une rivalité unique, mais qui porte aussi un lien profond : deux grandes équipes dans la même ville et qui partagent un même stade. »

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Et d'ajouter : « Je ne pense pas que l'on puisse trouver un tel contexte ailleurs ; c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais si l'on regarde la culture portugaise, c'est exactement le même sentiment, le sens de la responsabilité pour gagner, et la ferveur des supporters est très similaire. La culture du football ici est bien plus proche de celle qui existe au Portugal. En Angleterre, c'est un peu différent ; il y a une grande rivalité, mais l'esprit reste plus sportif. Ici, on ressent cet élément latin que nous éprouvons aussi au Portugal, c'est pourquoi je pense vraiment que ce sera un match particulier. »

Il a poursuivi en mettant en garde ses joueurs : « Tout le monde sait que c'est un match et un moment spécial, et lorsque tu le disputes, peu importe le contexte ou le fait que tu te sentes épuisé. Tu dois descendre sur le terrain et donner tout ce que tu as, et nous serons là. »

Malgré l'insistance du propriétaire Cardinale sur la capacité de l'AC Milan à remporter le titre de Serie A cette saison, Amorim a préféré maintenir la concentration sur les étapes intermédiaires, expliquant : « Il faut toujours parler du Scudetto comme de l'objectif principal lorsqu'on est à Milan, mais nous avons trop gaspillé de points et nous devons corriger les choses. Nous devons seulement nous concentrer sur l'amélioration de l'équipe, pas à pas. »

Et d'ajouter : « Ce que nous avons raté lors du dernier match doit être corrigé lors du prochain. Si nous commençons à penser loin au classement et aux objectifs à long terme, alors nous oublions ce qui compte vraiment pour nous. Nous voulons gagner continuellement, année après année. Nous ne voulons pas gagner une seule saison simplement parce que la chance nous a souri ou parce que nous avons pris des raccourcis dans la mise en place du projet, pour nous retrouver l'année suivante à repartir de zéro. C'est pourquoi nous devons traiter les choses jour après jour. »

Dans une réponse amusante à la question d'un journaliste lui demandant ce qu'il enviait à l'entraîneur de l'Inter Cristian Chivu, Amorim a répondu catégoriquement : « Je n'envie absolument rien à Chivu, car je suis déjà au bon endroit, à savoir Milan et non l'Inter. C'est ma nature, et c'est ma personnalité. »

Au sujet de sa rencontre avec Chivu en marge de la présentation du nouveau stade du club, Amorim a commenté : « Il est très sympathique. Nous nous plaignions un peu de l'horaire de la cérémonie de présentation parce que nous avions joué la veille au soir ; lui a gagné, donc il était plus content que moi, mais nous avions un match à préparer et c'était notre priorité. »