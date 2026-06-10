Milan : deux clubs de Serie A pressent Jashari, mais sa décision concernant son avenir est déjà arrêtée

Un départ précipité loin d'un Milan en difficulté ? Pas si simple, selon plusieurs observateurs. Le cas le plus commenté de la semaine dernière est sans doute celui d'Ardon Jashari : le milieu de terrain suisse est une cible de choix, une priorité pour l'Atalanta. Le nouveau directeur sportif de la Dea, Cristiano Giuntoli, est un admirateur de longue date, au point de l’avoir déjà ciblé lorsqu’il était à la Juventus. En Serie A, l’AS Rome suit aussi le milieu de terrain, qui participera à la Coupe du monde avec la Suisse.





Selon son entourage, le joueur ne souhaite pas quitter Milan après une seule saison, d’autant plus qu’il sort d’une année difficile, marquée par une longue blessure et seulement quatorze apparitions pour une seule passe décisive.