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Ruben Amorim évoque le match de demain entre son Milan et la surprenante équipe de Frosinone lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à Milanello

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Les initiatives du club avec la Fondation Milan :

« En tant que club, nous avons une grande responsabilité, et la Fondation Milan reflète nos valeurs. Nous voulons aider la communauté. Nos portes sont toujours ouvertes pour accueillir ces jeunes. Il est important pour les joueurs d’être en contact avec ces réalités différentes. La présence de ces personnes ici donne une autre dimension à notre travail, nous sommes heureux de les accueillir : Milanello est aussi leur Milanello. Je suis vraiment heureux de leur visite. J’espère que demain, ils pourront assister à un beau match contre une belle équipe. »

Sur l’état des joueurs après la trêve internationale :

« Je crois que chaque joueur est prêt. Nous avons un peu géré les charges de travail pendant la semaine, mais tout le monde est prêt et disponible. Je suis content qu’ils aient joué, c’est la meilleure façon de garder la forme. »

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Quel genre d’équipe est Frosinone ? Comment va Pavlovic ?

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« Il va mieux, il sera dans le groupe. Je ne sais pas s’il débutera. Nous verrons. Mais il veut jouer, et je veux qu’il joue : son feu intérieur nous manque. Nous verrons, il sera avec l’équipe. Frosinone est une équipe agréable à regarder, une équipe rapide. C’est celle qui effectue le plus de sprints, nous sommes deuxièmes. Nous avons les armes pour contrer sa vitesse. Ses joueurs sont très bons en un contre un sur les côtés. Il est difficile de comprendre leurs mouvements, même s’il y a une certaine logique dans leur chaos. Mais il est difficile de cerner leur style de jeu. Ils sont en supériorité dans les 30 derniers mètres, amènent davantage de joueurs dans la surface, récupèrent souvent le ballon haut et ne perdent pas beaucoup de temps à lancer leurs actions. Quand nous aurons le ballon, il sera important de penser à ce que nous ferons si nous le perdons. Comme contre Venezia : face à certaines équipes, il faut être très concentrés parce qu’elles peuvent poser de gros problèmes. Je m’attends à un match difficile, mais nous avons aussi une idée de jeu qui peut faire mal à nos adversaires. »

Ramos joue beaucoup plus que Camarda. Manque-t-il une véritable alternative à Ramos pour moins le solliciter ?

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« On peut dire qu’une option supplémentaire serait peut-être une bonne chose pour aider Camarda et Ramos, mais je pense que les difficultés de Ramos sont celles de l’équipe. J’ai eu deux semaines pour examiner les données dont vous disposez et celles dont je dispose. Nous n’atteignons pas le dernier tiers du terrain. Nous sommes l’une des pires équipes pour entrer dans le dernier tiers et y rester. Nous ne tirons pas beaucoup au but, même si je ne veux pas d’une équipe qui tente beaucoup de frappes de l’extérieur de la surface, parce que la plupart du temps, on ne marque pas de là. Mais nous n’aidons pas Ramos. Cisse a marqué beaucoup de buts, mais il joue à un autre poste. Il arrive dans la surface et, contre le Genoa, ce que je vois, c’est que sans Ramos, nous ne marquons pas ces deux buts. Il n’a pas marqué, mais sans Ramos, nous ne marquons pas ces deux buts. Ma plus grande préoccupation, c’est l’équipe, c’est le nombre de fois où nous attaquons, le volume dans la phase offensive. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, parce que nous marquons beaucoup de buts avec ce volume, mais si vous pensez que nous pouvons maintenir ce rythme avec moins de volume et plus de buts, cela n’arrivera pas. Nous ne pourrons pas continuer ainsi. Mon objectif est donc de faire avancer l’équipe. C’est mon travail, pas celui de Ramos, et nous devons rapprocher tous nos joueurs de la surface : Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tous ces garçons. Ramos est donc en difficulté parce que l’équipe est en difficulté, mais c’est lui qui suit le plus le milieu de terrain, le défenseur central. Je sais que ce n’est pas son rôle. Je sais que nous avons acheté un joueur pour marquer des buts, mais nous ne faisons pas, je ne fais pas mon travail pour aider Ramos, alors que Ramos fait tout pour m’aider. Et je sais que Ramos marquera beaucoup de buts, mais nous devons faire avancer l’équipe pour qu’il puisse jouer à son poste d’avant-centre. Mon sentiment sur le dernier match, c’est donc que sans Ramos, il n’y a pas ces buts. Il a récupéré le ballon, il a délivré la passe décisive à Pulisic. Sans Ramos, il n’y a pas de but. Mon objectif est de gagner les matches, peu importe qui marque, mais je dois être honnête avec mes joueurs. Je dois faire mon travail et faire avancer l’équipe pour avoir plus de volume en attaque. »

À Gênes, vous avez utilisé Musah comme latéral. Faut-il trouver un joueur capable d’occuper plusieurs postes ? Ou est-ce un manque à combler en janvier ?

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« C’était une situation particulière, mais je ne vous dirai pas ce que nous envisageons pour janvier. Contre le Genoa, je voulais un droitier à ce poste pour nous aider à conserver le ballon et lancer Rabiot dans ses courses vers l’avant avec des passes en une touche. Musah a été bon. Mais cela changera, Musah ne jouera pas latéral gauche demain. Cela reste une option. Je suis content d’avoir des joueurs capables d’occuper plusieurs postes, et je pense que c’est l’avenir du football. Je ne sais pas ce qui se passera en janvier, mais il faut avoir des joueurs capables de s’adapter au moment et au contexte. »

Comment avez-vous travaillé avec Pulisic pour qu’il retrouve son meilleur niveau ?

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« Chaque joueur apprécie d’avoir la confiance du club. Et le nouveau contrat a aidé. Quand il ne jouait pas, je vous ai dit qu’il restait important pour Milan, et il ne faut pas oublier les blessés. Pulisic est le seul joueur que nous ne pouvons pas remplacer aujourd’hui : vu sa façon de se déplacer entre les lignes, nous n’avons pas d’autre Pulisic. Lors des derniers matches européens, il nous a manqué, nous avons dû gérer son temps de jeu. Quand il n’est pas sur le terrain, ses qualités nous manquent. Et vous comprenez à quel point il est important. Il ne parle pas beaucoup, mais il s’exprime beaucoup sur le terrain par ses actions. Il veut toujours le ballon. Rabiot et lui font toujours avancer l’équipe. Je n’aime pas parler des individualités, mais je dois le faire. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Pulisic est donc notre présent, il sera notre avenir et je crois qu’il a le potentiel pour faire encore plus. »

Le mercato de janvier peut-il servir à relever le niveau d’ambition de l’équipe ?

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« C’est la plus grande erreur que les grands clubs puissent commettre : investir si nous sommes proches des premières places, et ne pas le faire dans le cas contraire. L’important est d’avoir une vision à long terme. Je ne dis pas que si l’on perd tout le temps, il ne faut pas changer d’entraîneur (rires, NDLR). Nous devons rester fidèles à notre plan. Nous voulons des joueurs qui veulent être ici, qui ont les bonnes qualités, le bon caractère et qui veulent faire partie de cet effectif. Nous devons avoir une stratégie claire, qu’il s’agisse de jeunes joueurs ou de joueurs expérimentés. En ce moment, les jeunes sont préférables. On ne regarde le classement que pour évaluer notre parcours, mais il faut toujours raisonner à long terme. La plus grande erreur est de penser qu’on peut gagner en dépensant. Nous devons avoir une stratégie claire. Je regarde mon équipe et je pense que nous pouvons faire mieux. Il faut avoir une idée claire de la voie à suivre, nous ne changerons rien en fonction du classement en janvier. »

Surveillez-vous vos joueurs pour savoir s’ils veillent tard en jouant à GTA ?

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« Je vais laisser mon ami Gattuso répondre (rires, NDLR). Cela ne m’intéresse pas. Ils doivent être prêts ; s’ils ne le sont pas, un autre prend leur place. Je pense que Modric ne connaît même pas ce jeu. Gattuso a déjà tout dit (rires, NDLR). »

Un vainqueur est-il un rêveur qui n’a jamais renoncé ? Êtes-vous un rêveur ? De quoi rêvez-vous pour les prochains matches ?

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« Je ne parle pas de rêve, mais d’objectif : gagner chaque match. Si vous regardez toutes les équipes que j’ai entraînées, je suis un rêveur (rires, NDLR). Mais je suis vraiment heureux d’être ici, peut-être même pour la vie. C’est un club de rêve, mais je sais que je dois le prouver contre Frosinone. Sinon... Vous avez vraiment été gentils avec moi cette semaine. Merci beaucoup, les gars (rires, NDLR). Mais je connais l’autre face de la médaille, donc nous devons gagner, car sinon je m’attends à une attitude différente de votre part. Je suis donc un rêveur, mais je suis très concentré sur mon travail et je pense que nous pouvons gagner chaque match jusqu’à la fin du mois de décembre. Si je dois vraiment demander quelque chose, c’est que Saelemaekers et Chukwueze reviennent vite. Chukwueze est le joueur qui met le plus de ballons dans la surface, qui adresse le plus de centres. Et que Gabbia, Tomori et tous les autres reviennent aussi. Avec eux, nous sommes une équipe beaucoup plus forte. »