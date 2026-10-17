Le Milan cherche à franchir un obstacle historique lorsqu'il affrontera l'Atalanta, dimanche, lors de la septième journée de Serie A.

Selon le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques, Milan n'est pas parvenu à s'imposer lors de ses 6 dernières rencontres face à l'Atalanta en Serie A, avec 2 matches nuls et 4 défaites.

Les Rossoneri n'ont jamais connu de série plus longue sans victoire face à l'Atalanta dans l'histoire de leurs confrontations en première division, à l'exception d'une période de 7 matches entre novembre 2015 et septembre 2018, marquée par 5 matches nuls et 2 défaites.

Dans l'histoire des confrontations en Serie A, l'Atalanta a concédé 47 matches nuls face à la Juventus, contre 46 face à Milan.

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Les Rossoneri ont décroché 55 victoires dans leurs duels avec l'Atalanta, tandis que ces derniers se sont imposés à 29 reprises.

L'Atalanta a remporté ses deux derniers déplacements à Milan en Serie A, et n'a réussi à enchaîner 3 victoires consécutives à l'extérieur face aux Rossoneri dans la compétition qu'une seule fois, entre mars 1941 et mars 1943.

Milan n'a subi aucune défaite lors de ses 6 premiers matches de Serie A cette saison, avec 3 victoires et 3 matches nuls. La dernière fois que les Rossoneri avaient évité la défaite lors de leurs 7 premières rencontres dans la compétition remontait à la saison 2021-2022, avec 6 victoires et un match nul.

Après sa victoire 2-0 contre Venise, puis son succès 3-0 face à Lecce, Milan est en mesure d'enchaîner 3 victoires consécutives à domicile en Serie A pour la première fois en 2026.

La dernière fois que les Rossoneri avaient signé 3 victoires de suite à domicile dans la compétition, tout en gardant leur but inviolé lors des trois rencontres, c'était entre septembre et octobre 2024, face à Venise, Lecce et l'Udinese.

L'Atalanta a perdu ses deux derniers déplacements en Serie A, face à la Roma sur le score de 1-2, et face à la Juventus 2-0.

L'équipe pourrait concéder 3 défaites consécutives à l'extérieur dans la compétition sous la direction du même entraîneur pour la première fois depuis octobre et novembre 2017, lorsqu'elle s'était inclinée sous les ordres de Gian Piero Gasperini face à la Sampdoria 1-3, face à l'Udinese 1-2, puis face à l'Inter Milan 2-0 à San Siro.

Milan et l'Atalanta occupent la tête du classement des équipes encaissant le plus de buts sur coups de pied arrêtés en pourcentage en Serie A lors de la saison 2026-2027, puisque Milan a concédé 3 buts sur 5 de cette manière, soit 60 %, dont celui de Kass Odentale lors de la dernière journée face à Sassuolo, tandis que l'Atalanta a encaissé 4 buts sur 8 sur coups de pied arrêtés, soit 50 %.

Ruben Amorim a la possibilité de devenir le troisième entraîneur de l'histoire de Milan en Serie A à éviter la défaite lors de ses 7 premiers matches à la tête de l'équipe.

Amorim a signé 3 victoires et 3 matches nuls lors de ses six premières rencontres, alors qu'avant lui, Hector Puricelli avait réalisé cette performance en 1955, avec 3 victoires et 4 matches nuls, et Luis Carniglia en 1963, avec 4 victoires et 3 matches nuls.

Après avoir délivré une passe décisive contre la Lazio, puis marqué face à Lecce et Sassuolo, Adrien Rabiot est en mesure de contribuer à au moins un but lors de 4 matches consécutifs pour la première fois de sa carrière dans les cinq grands championnats européens.

Hakan Calhanoglu était le dernier milieu de terrain de Milan à réaliser une telle performance en Serie A, en décembre 2020, lorsqu'il avait délivré une passe décisive lors de chaque match face à Parme, Gênes et Sassuolo, avant de marquer un but et d'en offrir deux face à la Lazio.

Nikola Krstovic a participé aux trois buts inscrits par l'Atalanta lors de son dernier match de championnat face à Venise, avec deux buts et une passe décisive, soit le même nombre de contributions décisives que lors de ses 11 précédentes rencontres dans la compétition.

Le joueur né en 2000 n'avait jamais contribué à plus d'un but lors de deux matches consécutifs en Serie A qu'une seule fois, en septembre 2025, lorsqu'il avait délivré deux passes décisives face à Lecce, puis inscrit deux buts face au Torino.



