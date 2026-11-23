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Mikel Arteta a donné des nouvelles rassurantes de David Raya après la douloureuse blessure à l’épaule subie par le gardien d’Arsenal contre Newcastle. L’Espagnol manquera le match de Ligue des champions de mardi face au Borussia Dortmund, mais n’aura pas besoin d’une opération qui l’aurait éloigné des terrains pendant des mois.

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Arsenal évite une grave blessure

Arsenal a reçu des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de son gardien titulaire, Raya. L’Espagnol a dû quitter le terrain , visiblement en proie à une vive douleur, à la 70e minute du match nul 2-2 contre Newcastle en Premier League , après un choc avec l’attaquant William Osula.

Kepa Arrizabalaga a remplacé le gardien de 31 ans à St James’ Park, faisant immédiatement craindre une longue absence pour l’incontestable numéro un d’Arsenal. Les examens médicaux réalisés depuis ont toutefois livré un diagnostic bien plus rassurant pour le club du nord de Londres.

Arteta confirme qu’une opération n’est pas nécessaire

Avant le match de Ligue des champions d’Arsenal contre le Borussia Dortmund, Arteta a confirmé que son gardien avait évité le pire. Raya n’a pas participé à l’entraînement ouvert au public lundi et ne jouera pas contre le club allemand, mais les perspectives à long terme restent très encourageantes.

« Il n’est malheureusement pas apte à jouer demain, mais cela ne semble pas trop grave, a expliqué Arteta à la presse. Nous devons faire d’autres examens demain, mais c’est plutôt encourageant compte tenu de la douleur qu’il ressentait juste après l’action. Nous étions tous assez inquiets, mais cela semble moins grave que prévu. »

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Un immense soulagement pour Mikel Arteta

La disponibilité de Raya est cruciale pour Arsenal dans ses campagnes nationale et européenne. L’ancien joueur de Brentford a joué un rôle essentiel dans la conquête historique du titre de Premier League la saison dernière et a conservé son excellente forme, avec sept matchs sans encaisser de but en dix rencontres avant le déplacement dans le Tyneside. Les premières craintes portaient sur une éventuelle lésion nerveuse, mais Arteta a reconnu que cette blessure aurait pu l’éloigner des terrains pendant des mois.

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« Nous nous attendions à quelque chose de bien pire, car il supportait à peine la douleur qu’il ressentait, a ajouté l’entraîneur d’Arsenal. Il n’a pas besoin d’une opération, ce qui était notre principale crainte. Nous verrons donc. »

Kepa prêt à prendre le relais

Raya étant forfait pour le prochain match contre Dortmund, Kepa devrait le remplacer dans les buts pour ce rendez-vous crucial de Ligue des champions. Le club anglais espère vivement que Raya pourra rapidement rejouer en championnat, d’autant que sa liste de blessés s’allonge.

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William Saliba vient tout juste de retrouver le groupe pour les matchs après un problème de dos contracté lors de la Coupe du monde, tandis que Martin Zubimendi reste indisponible jusqu’à fin décembre. De plus, Bukayo Saka, joueur clé de l’équipe, devrait encore attendre environ quatre semaines avant de se remettre de sa blessure à la cuisse subie contre le Bayern Munich.