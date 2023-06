Mikaël Silvestre décrypte les points forts de l'Inter Milan avant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City

Pour Mikaël Silvestre, l'Inter Milan a des arguments à faire valoir pour créer la surprise face à Manchester City en finale de la Ligue des champions.

Ancien défenseur de l'Inter Milan (1998-1999), Mikaël Silvestre a remporté la Ligue des champions en 2008 avec Manchester United. Avant la finale de la Ligue des champions qui opposera le samedi 10 juin Manchester City à l'Inter Milan, l'ancien défenseur des Bleus s'est prononcé sur les chances des deux équipes chez nos confrères de Betting Expert.

Pour Silvestre, il ne faut jamais exclure une surprise

Pour Mikaël Silvestre, le grand favori de cette finale est bien évidemment Manchester City : « Je pense qu'il sera très difficile pour l'Inter Milan de résister à Manchester City pendant 90 minutes. Bien sûr, tout est possible dans le football et il ne faut jamais exclure une surprise. Mais tout laisse à penser que Manchester City va enfin gagner la Ligue des champions. »

« Manchester City ne va pas commettre l'erreur de sous-estimer l'Inter. Les Citizens vont aborder ce match en les respectant. Ils ont déjà atteint la finale en 2021 et savent comment aborder cette situation. Je pense que c'est leur année », confie Silvestre.

Pour Silvestre, City doit se méfier de l'Inter

Mikaël Silvestre a ensuite décrypté les points forts de l'Inter Milan. « Avec Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Romelu Lukaku, l'Inter possède trois véritables buteurs. Ils ont un groupe très expérimenté et ils savent faire face à l'adversité et battre des équipes supérieures. Ils sont efficaces dans les deux surfaces.

« Je suis d'accord pour dire que le club milanais est un peu sous-estimé. Le niveau de la Ligue des champions n'a rien à voir avec celui de Serie A et comme il y a des matches à élimination directe, ça ne sert à rien de se projeter. Il faut toujours prendre les matches les uns après les autres. Mais je garde à l'esprit que l'Inter est parvenu à s'extraire de son groupe malgré la présence du Bayern Munich et du FC Barcelone », ajoute Mikaël Silvestre.

« Au final, il faut respecter cette équipe milanaise, surtout qu'elle ne va pas se laisser faire. D'ailleurs, les équipes italiennes font toujours en sorte que leurs adversaires aient du mal à les battre », glisse Silvestre en conclusion.