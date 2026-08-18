Mika Godts a fait un choix très réfléchi à l’Ajax en 2025

Mika Godts aurait déjà pu quitter l’Ajax il y a un an, l’assure son agent Niels De Jonck dans un entretien accordé à De Telegraaf. L’ailier belge a choisi de rester une saison de plus à Amsterdam avant de réaliser récemment un transfert de rêve au Paris Saint-Germain.

En 2025, Godts a fait le choix, avec son entourage, de ne pas partir à l’étranger. « À ce moment-là, Mika, son frère Matz, qui est aussi entraîneur, et moi avons très consciemment établi un plan ensemble », révèle De Jonck un an plus tard.

Selon l’agent de Godts, un aspect était crucial concernant l’avenir proche de l’ailier. « Est-ce qu’on quitte l’Ajax maintenant pour un club de milieu de tableau, ou est-ce que tu restes encore un an, tu poursuis ton développement et on voit quels clubs se présentent ensuite ? »

Godts est resté fidèle à l’Ajax et a réalisé une saison très solide en Eredivisie VriendenLoterij. Il a compilé dix-sept buts et quinze passes décisives en 44 apparitions. Ces très belles statistiques ont valu à Godts le titre de Johan Cruijff Talent de l’Année et, par conséquent, un transfert de premier plan au PSG.

« Quand on voit quel club s’est présenté pour lui aujourd’hui, je pense que la réponse à cette question est assez claire et que nous avons fait le bon choix ensemble », a déclaré un De Jonck satisfait. Avant d’ajouter immédiatement : « Le PSG n’est pas un point final. C’est à nouveau un début. Comme l’Ajax l’était en janvier 2023. »

Godts a notamment été annoncé au FC Barcelone, au Bayern Munich, à Arsenal et à Chelsea. L’ancien joueur de l’Ajax a donc choisi le PSG, qui débourse jusqu’à 55 millions d’euros pour l’ailier.

L’entraîneur Luis Enrique s’est entretenu avec Godts via FaceTime et lui a expliqué dans le détail quelle est la vision du football au sein du PSG. Le Belge doit se concentrer sur le poste d’ailier gauche, avec Khvicha Kvaratskhelia comme redoutable concurrent.