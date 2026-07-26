Sven Mijnans est aux anges après son transfert au PSV. Le milieu de terrain a expliqué au NOS les principales raisons qui l’ont poussé à choisir le champion en titre d’Eindhoven.

« J’ai choisi à la fois le PSV et l’entraîneur Peter Bosz. Attaquer, faire des appels, jouer de manière attractive. Ce sont des choses qui me correspondent aussi », explique Mijnans pour justifier pourquoi il est désormais joueur du PSV.

Il y a une autre raison pour laquelle le milieu de terrain a quitté l’AZ pour rejoindre l’équipe de Bosz. « Le PSV joue la Ligue des champions depuis trois ans de suite, c’est quelque chose qu’on ne vous propose pas comme ça à l’étranger. C’était un point très haut dans ma liste. Et je veux être champion. »

Mijnans est ambitieux et veut continuer à se développer au PSV. « Je suis avant tout un passeur, mais je pense que je peux encore être un peu plus direct face au but. Je suis certes un joueur expérimenté, mais je veux continuer à grandir. »

« Je n’ai jamais été un joueur égoïste - et ce n’est pas comme si j’avais l’intention de l’être ici - mais un numéro 10 doit aussi marquer des buts et avoir faim de plonger dans la surface. C’est quelque chose que j’emmène avec moi au PSV », a poursuivi Mijnans, qui sait qu’Ismael Saibari en a inscrit dix-neuf la saison dernière.

« Parce que nous avons des qualités différentes. Je pense que nous pouvons apporter les mêmes choses, comme faire des appels, marquer des buts ou faire bien jouer une équipe. Mon intention est avant tout de montrer Sven Mijnans au PSV », a souligné l’ancien joueur de l’AZ.

Peut-être que la prochaine étape vers l’équipe des Pays-Bas suivra rapidement, maintenant qu’il est joueur du PSV. « Bien sûr, en début de saison, je me fixe des objectifs. Rejoindre les Pays-Bas en fait clairement partie. »