Michiel Kramer s’accroche avec Wilfred Genee dans Vandaag Inside : « Tu n’as pas toute ta tête ? »

Michiel Kramer a provoqué un moment marquant vendredi soir dans Vandaag Inside. L’ancien footballeur s’est accroché en direct avec le présentateur Wilfred Genee.

Une tradition dans VI, c’est le « coucou », qui consiste pour les nouveaux invités à approcher leur visage tout près de la caméra. Kramer aussi a été invité par Genee à faire le coucou, mais il n’a absolument pas voulu s’y prêter.

« On a encore oublié ça, effectivement, le coucou. Tu es déjà prêt ? », demande Genee à Kramer. « Le coucou ? », réagit l’ancien footballeur, ce qui surprend Genee, étonné que Kramer ne connaisse pas cela. « Mais non, bien sûr que je sais ce que c’est, calme-toi », assure ensuite Kramer.

Quand Kramer refuse ensuite de tourner sa tête vers la caméra, Genee affiche sa stupéfaction. « Ça ne va pas ou quoi ? Je ne vais quand même pas faire le coucou ? T’es pas bien dans ta tête ? », lance Kramer.

Alors que Genee essaie encore de le faire changer d’avis, Johan Derksen apprécie énormément le geste. « C’est exactement ce que j’apprécie chez lui ! C’est ce que j’ai toujours espéré, que quelqu’un dise enfin un jour : va te faire voir avec ton coucou. »

« Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk… Ils l’ont tous fait », poursuit Genee. « Non, pas moi. S’il te plaît, non », répond Kramer, qui a de nouveau été confronté au sujet par le présentateur après l’émission.

« Tout le monde le fait. Il s’agit surtout du fait qu’il ne faut pas se prendre trop au sérieux, c’est de ça qu’il s’agit dans la vie », explique Genee. « Je ne me prends pas du tout au sérieux, Wilfred. Tu le sais. Tu dis ça seulement parce que je ne veux pas faire ça ? S’il te plaît. » Genee conclut finalement : « Tu fais ce que tu veux si tu ne veux pas le faire, mais ça m’étonne. Vraiment. »