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Michiel Kramer refuse d'être comparé à un joueur de l'Ajax et prévient avec fermeté : « On ne prononce pas ce nom ici ! »

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Ces derniers temps, Michiel Kramer arboré une coupe de cheveux légèrement plus longue. L’attaquant expérimenté du RKC Waalwijk était l’invité vendredi de l’émission FC Rijnmond, mais il a estimé qu’une comparaison allait un peu trop loin.

Dès l’entame de l’émission, le présentateur Bart Nolles a immédiatement interpellé l’avant-centre au sujet de son chignon encore perfectible : « Il me faut encore quelques couches. »

Le journaliste Dennis van Eersel enchaîne alors avec une boutade : « Je t’ai vu entrer en jeu la semaine dernière et je me suis dit : depuis quand Wout Weghorst joue-t-il au RKC ? »

Kramer coupe aussitôt court : « Non, ne fais pas ça, Dennis. Tu ne dois pas prononcer ce nom ici ! »

Nolles a alors tenté d’obtenir une anecdote savoureuse en évoquant d’éventuelles confrontations passées entre Kramer et l’attaquant ajacide, mais l’intéressé est resté courtois : « Je ne me souviens pas avoir eu de problème avec Weghorst. »

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En 2015, les deux hommes s’étaient déjà affrontés au stade De Kuip, lors d’un Feyenoord-Heracles, avant que Weghorst ne présente ses excuses a posteriori.

« J’ai dit des choses qui n’étaient pas correctes, mais il y a deux versions de l’histoire. Quand on entend ce qu’il dit, ce n’est pas très glorieux non plus », avait reconnu Weghorst.

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