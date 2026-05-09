Michiel Kramer en larmes après Willem II - RKC : « C’est fini, mec »

Le RKC Waalwijk a été éliminé par le Willem II au terme des barrages du Keuken Kampioen, disputés en deux manches, marquant ainsi la fin de carrière de l’attaquant Michiel Kramer. À 37 ans, le buteur met donc un point final à sa carrière. Après la rencontre, l’émotion était palpable.

« Il y a tellement de choses qui vous traversent l’esprit à ce moment-là », explique Kramer à ESPN pour décrire ses émotions après le coup de sifflet final. « Au final, c’est la fin de votre carrière, et cette prise de conscience vous frappe soudainement après ce coup de sifflet final. »

« Ajoutez à cela l’occasion de Harrie (Kuster, ndlr) à la 93e minute. D’un coup, votre carrière prend fin. C’est pour ça que cette émotion s’est déchaînée », a expliqué Kramer.

« Tant de pensées vous traversent l’esprit. Je dois avouer que je ne m’y attendais pas ; j’ai été submergé par l’émotion. C’est simplement fini, mec. Ça va, ne t’en fais pas. Et je n’ai absolument pas honte de mes larmes, car au final, c’est quelque chose dont je suis extrêmement fier. »

« Je peux regarder en arrière sur une très belle carrière, même si j’aurais aimé la prolonger de deux semaines. Mais quand je prends du recul par rapport au match et que je regarde d’où je viens, tout ce que cela m’a apporté, je ne peux qu’être fier. »

« Fier de mes parents, de ma sœur… », balbutie-t-il avant de fondre en larmes. « Fier de mes enfants, en fait de tous ceux qui m’ont soutenu depuis le premier jour. »

« Je suis infiniment reconnaissant, infiniment heureux du chemin parcouru. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils sont toujours restés à mes côtés. C’est vraiment spécial. Oui, c’est beau, mec. C’est fini », conclut-il.