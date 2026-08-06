Míchel Sánchez laisse Mika Godts débuter « simplement » avec l’Ajax ; presque toutes les recrues sur le banc

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, a dévoilé sa composition pour le tour préliminaire de Conference League contre Shelbourne. L’Espagnol a choisi de laisser les recrues Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare sur le banc. Le seul « nouveau » titulaire est Daley Blind.

Maarten Paes sera dans les buts à la Johan Cruijff ArenA. L’international indonésien aura devant lui une défense à quatre composée d’Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Blind et Owen Wijndal.

Youri Regeer devra assurer le contrôle au milieu de terrain, où il sera accompagné de Davy Klaassen et d’Oscar Gloukh. Ce dernier a inscrit un triplé la semaine dernière contre Vojvodina (4-1).

En attaque, Godts est tout simplement titularisé. Le Belge, qui a trouvé un accord personnel avec le Paris Saint-Germain, compose le trio offensif avec Steven Berghuis et l’avant-centre Kasper Dolberg.

Après le match aller ce jeudi soir, l’Ajax affrontera Shelbourne la semaine prochaine en Irlande. Son éventuel adversaire en barrages pour une place dans la phase principale sera issu de la double confrontation entre le FC Noah et le FC Sion.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal ; Klaassen, Gloukh, Regeer ; Berghuis, Dolberg, Godts.

Composition de Shelbourne : Beach ; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris ; Moore, Henry-Francis, McInroy ; Mbeng, Caffrey, Kelly.