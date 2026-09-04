L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, s’est projeté vendredi sur le choc d’Eredivisie contre le PSV, prévu un jour plus tard. L’Espagnol explique notamment que les recrues Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov et Thilo Kehrer sont prêtes à avoir du temps de jeu. Daley Blind, Rayane Bounida et la recrue Simon Adingra, arrivée blessée à Amsterdam et qui, selon Míchel, a encore besoin d’un mois, ne sont pas disponibles.

« Sofyan sera disponible demain pour jouer », a déclaré Míchel en conférence de presse. « Demain, nous verrons s’il sera titulaire. Physiquement, il est prêt à jouer. Il est évident que nous prenons en compte tous les aspects pour le match de demain. C’est un joueur prêt à se battre. »

Il est donc loin d’être certain qu’Amrabat figure dans le onze de départ de l’Ajax samedi. Blind, en revanche, sera bien absent. Le vétéran souffre d’un nerf dans le dos depuis le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence contre Shelbourne.

« Daley ne sera pas là, tout comme Bounida. Le reste des joueurs est prêt à jouer. Viktor Tsygankov et Thilo Kehrer aussi. Eux (Blind et Bounida, NDLR) sont les seuls joueurs qui nous manqueront demain », explique Míchel, sans prendre en compte sur le moment Adingra, blessé à la cheville.

« J’ai juste oublié de citer Adingra dans la liste des absents. Il souffre encore de sa cheville, voyons combien de temps durera sa récupération. J’espère qu’il sera disponible dans un mois », a ajouté Míchel au sujet de l’ailier gauche prêté par Sunderland.

Tsygankov a rapidement obtenu son permis de travail et aurait déjà pu faire ses débuts la semaine dernière contre Telstar en figurant dans le groupe, mais Míchel a estimé que le moment n’était pas encore venu et l’a laissé à Amsterdam pour le préparer au match à domicile contre le PSV.

Tsygankov n’a encore disputé aucune minute officielle cette saison en raison d’un conflit avec son ancien club de Girona. Kehrer, prêté par Monaco, n’a joué qu’une minute officielle, même si l’Allemand, contrairement à Tsygankov, a bien été régulièrement utilisé pendant la préparation.

L’Ajax et le PSV ont à peu près aussi bien commencé la saison, avec deux points perdus. Les deux cadors ont déjà laissé échapper des points une fois après avoir mené 2-0 à domicile pour finalement concéder le nul (2-2). Le PSV a remporté ses trois autres matches, l’Ajax ses deux autres.