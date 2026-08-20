Míchel Sánchez s’est dit satisfait de la prestation de son équipe après le match de barrage de Conference League contre le FC Sion (victoire 4-2), même si l’Ajax a été mené en Suisse. « Je suis content de la performance de l’équipe », a déclaré l’Espagnol à Ajax Life. « Nous avons créé trois ou quatre occasions avant le but encaissé. Après le 1-0, le match s’est ouvert. Les deux gardiens étaient en grande forme. »

Selon l’entraîneur espagnol, cette victoire constitue une première étape importante, mais l’Ajax n’en a pas encore fini. « C’est un résultat important en vue du retour à la Johan Cruijff Arena. Chaque match est différent. Nous devrons encore bien jouer la semaine prochaine pour atteindre la phase de ligue de la Conference League. »

Míchel s’est surtout montré satisfait de la réaction de ses joueurs après la pause. « L’état d’esprit en seconde période a été fantastique. Quand on est mené 1-0, cela peut devenir une tâche difficile. Je suis très content de garçons comme Steven Berghuis et Davy Klaassen. Ils ont pris leurs responsabilités. Et Davy inscrit un but de grande classe. »

Marcos Leonardo a été titularisé contre Sion et a marqué pour la première fois sous le maillot de l’Ajax, mais son entraîneur n’est pas satisfait malgré ce but. « C’est important pour lui et pour l’équipe qu’il ait marqué, mais il n’a pas assez bien joué. Il est encore en plein processus. »

Le remplaçant Tolu Arokodare s’est lui aussi illustré en trouvant le chemin des filets. Míchel s’est montré bien plus élogieux au sujet de l’attaquant nigérian. « Tolu a apporté beaucoup d’énergie à son entrée. Il travaille dur, il marque et il nous aide. »

En dehors du terrain aussi, Tolu peut compter sur l’estime de son entraîneur. « Il a un bon caractère. Je le trouve très sympa. J’espère qu’il continuera à nous aider de cette manière », a ajouté Míchel, qui a décrit son attaquant comme un « good guy ».

L’Ajax devra concrétiser sa bonne position de départ la semaine prochaine à Amsterdam pour atteindre la phase de ligue de la Conference League. Míchel souligne que chaque match compte dans le processus que traverse le club : « Nous sommes en train de construire la mentalité et la qualité. Pour l’Ajax, chaque match est important. Nous devons nous battre pour gagner et ramener le club là où il doit être. »