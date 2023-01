Michel Platini futur président de la FFF ? Les conditions pour succéder à Noël Le Graët sont connues

GOAL vous explique quelles sont les modalités pour que Michel Platini devienne président de la FFF.

Après les déclarations déplacées de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane, le président de la Fédération française de football (FFF) a été mis en retrait et remplacé à la tête de l'institution pat un président intérimaire : Philippe Diallo. Pour succéder à Noël Le Graët, le nom de Michel Platini a circulé dans plusieurs médias.

Michel Platini est-il candidat à la présidence de la FFF ?

Officiellement non. L'ancien n°10 des Bleus avait d'ailleurs réfuté un intérêt pour ce poste en juillet 2022 lors d'un entretien accordé à LCI après avoir été acquitté dans le FIFAGate : « Cela fait cinquante ans que je suis dans la médiatisation. Ma famille et moi avons besoin d'un repos médiatique. J'ai décidé de ne pas me présenter à la FIFA, à l'UEFA, à la FFF, à la FIFPro […] J'ai toujours dit que s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire pour le football, je le ferais, et j'ai des idées intéressantes – mais pas dans ces institutions. »

Hasard du calendrier, Michel Platini doit rencontrer le 10 février 2023 la ministre des sports, madame Amélie Oudéa-Castera. Un entretien prévu de longue date et qui ne devait pas porter sur la présidence de la FFF.

Mais la donne pourrait changer car selon les informations de Daniel Riolo, le journaliste de RMC Sport, Michel Platini a été contacté en personne par Emmanuel Macron, le président de la République, preuve que les affaires de la FFF inquiètent jusqu'aux plus hauts sommets de l'Etat.

« Michel Platini, dans une sorte de posture gaullienne, veut qu'il y ait un mouvement populaire et politique pour lui dire : « Toi qui as dirigé l'UEFA, toi qui as été à deux doigts de diriger la FIFA si on ne t'avait pas trahi... Certes la FFF c'est moins important que ces deux institutions mais vu l'état de notre FFF, viens la reprendre ». Je le répète, Emmanuel Macron est entré en contact avec lui et je pense qu'il va réfléchir », a expliqué Riolo dans l'émission l'After Foot.

Michel Platini peut-il se présenter à la présidence de la FFF ?

La réponse est oui. Pour postuler à la présidence de la FFF il faut avoir une licence au sein d'un club de football membre de cette fédération. Michel Platini en possède une au Val de l'Orne Football Club (VOFC), un club lorrain, sa région natale.

Quand aura lieu la prochaine élection à la présidence de la FFF ?

La prochaine élection pour la présidence de la FFF aura lieu en 2024. Le comité exécutif actuel a été élu en 2021.

Une élection anticipée pour la présidence de la FFF peut-elle avoir leu ?

La réponse est oui mais sous certaines conditions. Il faudrait que l'assemblée de la FFF mette fin au mandat du comité exécutif car, en cas de vacance de la présidence, c'est un membre du comex, choisi par celui-ci, qui doit se présenter pour assurer la fin du mandat après l'intérim. Pour y parvenir, l'assemblée fédérale doit avoir été convoquée à la demande d'au moins le quart des voix, éventuellement sur proposition de la Haute Autorité du football.

La Haute autorité du football est un organisme de surveillance de la FFF qui représente les joueurs, les éducateurs, les arbitres, mais aussi les clubs ainsi que les instances départementales et régionales.