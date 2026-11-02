Les deux joueurs ont participé lundi midi à l’entraînement collectif du Bayern, à la Säbener Straße, avant de partir dans l’après-midi pour Madrid avec le groupe officiel. Neuer avait manqué les derniers matches en raison d’une blessure au pied. Olise, qui portait un bandage au genou gauche, avait été remplacé sur blessure samedi en fin de match contre le Borussia Dortmund (2-2) et avait ensuite quitté le stade en boitant.

À Madrid, le Bayern devra en tout cas se passer de Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari. L’international marocain a été opéré dimanche d’une déchirure du ligament de la syndesmose de la cheville droite et ne sera de nouveau apte à jouer que l’année prochaine. Gnabry a lui aussi subi une blessure musculaire à la cuisse gauche lors du match contre Dortmund.

La situation de l’effectif devrait au moins s’améliorer pour les matches qui suivront la trêve internationale, d’ici à la fin de l’année. Lundi, Diáz a effectué sa première séance individuelle avec ballon depuis la déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse gauche qu’il avait subie le 22 octobre lors du match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2). Jamal Musiala, blessé avec la sélection nationale fin septembre (déchirure de fibres musculaires), a fait de même.