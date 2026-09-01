Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a confirmé que le FC Bayern Munich ne recruterait plus de nouveaux joueurs lors du Deadline Day. Dans le sens des départs, en revanche, il pourrait encore y avoir du mouvement, le dirigeant de 49 ans ayant également pris position sur les rumeurs entourant Sacha Boey et Hiroki Ito.

« Nous n’aurons plus d’arrivées. Nous sommes très heureux de notre effectif actuel, de la manière dont nous sommes constitués. En ce qui concerne les départs, il peut encore se passer quelque chose », a déclaré Freund en conférence de presse avant le match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du VfL Osnabrück.

Boey, avant tout, est un joueur dont le champion d’Allemagne record aimerait encore se séparer. Ces derniers temps, des rumeurs ont évoqué la possibilité que le latéral droit rejoigne le Hambourg SV. Un nouveau retour à Galatasaray pourrait également encore avoir lieu, le marché des transferts en Turquie étant encore ouvert un peu plus longtemps.

Sacha Boey doit s’entraîner individuellement au FC Bayern

En raison de négociations qui traînent et du fait que Boey ne joue plus aucun rôle dans les plans de Vincent Kompany, il a même désormais été « retiré » de l’entraînement collectif et doit entretenir sa condition physique individuellement.

« Sacha est en forme, mais en accord avec Vinnie [Kompany] et lui, nous avons décidé qu’il s’entraînerait individuellement, car il y a actuellement plusieurs discussions », a expliqué Freund au sujet du traitement particulier réservé à Boey.

En revanche, un départ d’Ito ne semble pas être un sujet au sein du champion record, après de récents articles au sujet d’un possible transfert à Amsterdam, à l’Ajax. « Il n’y a rien d’urgent concernant Hiroki. J’ai moi aussi lu les rumeurs, mais à l’heure actuelle, il n’y a rien de concret. Nous comptons sur lui pour qu’il reste avec nous », a déclaré Freund au sujet du défenseur central.

Arjon Ibrahimovic va en revanche quitter le Bayern en direction d’Augsbourg. Comme l’indique Sky , le concurrent de Bundesliga paiera des frais de prêt de 500 000 euros et pourra recruter définitivement le joueur de 20 ans l’été prochain grâce à une option d’achat fixée à huit millions d’euros. Le Bayern s’est en outre assuré une clause de revente.



