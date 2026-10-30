L'Argentin Lionel Messi a encore beaucoup à offrir à son club américain de l'Inter Miami, malgré ses 39 ans.

Le journal Sport a indiqué que Lionel Messi n'envisage pas de changer de destination ni de rejoindre un autre club dans la période à venir.

Malgré les informations évoquant un éventuel retour de Messi dans son pays, l'Argentine, il reste lié par un contrat avec l'Inter Miami.

C'est ce qu'a confirmé le spécialiste du marché des transferts, Fabrizio Romano, qui a révélé que Messi n'envisage ni n'étudie le moindre changement concernant le club qu'il représentera à l'avenir, que ce soit dans les prochains mois ou à long terme.

Ces informations confirment que les rumeurs concernant un transfert de Messi aux Newell's Old Boys sont infondées. Romano a déclaré : « Messi est heureux à l'Inter Miami, malgré les dernières informations qui circulent au sujet de son premier club en Argentine. »

Il a précisé que Messi, récemment sacré du Prix Princesse des Asturies du sport pour l'année 2026, est totalement concentré sur l'Inter Miami, indiquant que Messi et sa famille se sentent heureux aux États-Unis.

Il convient de rappeler que Lionel Messi a signé avec le club américain un contrat qui court jusqu'en 2028, et qu'il est pour le moment disposé à respecter ce contrat et à le mener jusqu'à son terme. Il n'existe donc aucune négociation avec un autre club.

Romano a également révélé qu'on ne pouvait exclure la possibilité que la relation contractuelle entre les deux parties se prolonge au-delà de 2028, même s'il est encore bien trop tôt pour prendre une décision à ce sujet, l'ensemble dépendant de l'état physique de Messi.

Au-delà de son refus de changer de destination, les projets de Messi aux États-Unis revêtent également de l'importance. Il a par exemple fondé la Coupe Messi, un tournoi international de football destiné aux jeunes, qui vise à découvrir les jeunes talents.