Le club d'Eldense a annoncé la nomination de l'avocat Pablo García Montañés au poste de nouveau président, après le rachat récent du club par la star argentine Lionel Messi, Mario Rosas restant pour sa part directeur général, conformément à la structure administrative dévoilée par le club lundi.

Selon le journal espagnol Marca, le journaliste alicantin Marcelo Méndez Mengot a pris le poste de vice-président, tandis que l'architecte Fernando Valderrama, également originaire de la ville d'Alicante, a rejoint le conseil d'administration du club, d'après ce qui a été indiqué sur le site officiel d'Eldense.

García Montañés, qui occupe un poste de secrétaire à la banque Andbank, sera chargé de représenter le club sur le plan institutionnel, et il est déjà apparu dans la tribune d'honneur lors des derniers matches. Rosas, ancien footballeur, continuera toutefois de gérer les tâches exécutives quotidiennes du club.

Trois figures de proue

Le plan prévoit que Mario Rosas, Víctor Lafuente en tant que directeur sportif et Javi Calleja en tant que directeur technique soient les visages marquants du club et s'expriment en son nom de manière habituelle, chacun dans le cadre de ses responsabilités.

Alfonso Nebot, directeur du family office chargé de la gestion de la fortune de Lionel Messi, conservera son poste actuel, sans avoir aucun lien avec le club d'Eldense.







