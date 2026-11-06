La légende argentine Lionel Messi a tranché sur son avenir avec son club, l'Inter Miami, aux États-Unis, selon un rapport de presse.

L'ancienne star de Barcelone compte rester à l'Inter Miami au moins jusqu'à la fin de son contrat en 2028, avec la possibilité de prolonger son séjour aux États-Unis pour une période plus longue, en l'absence de toute négociation concernant son retour dans son ancien club, Newell's Old Boys.

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Le journaliste italien spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, a déclaré ce vendredi que Messi ne songe pas à quitter l'Inter Miami, ni à rejoindre Newell's Old Boys sous forme de prêt, malgré les informations qui l'ont récemment lié à un retour en Argentine.

Romano a ajouté que le joueur et sa famille se sentent très heureux à Miami, et que sa priorité est d'honorer son contrat actuel, avec la possibilité d'étudier la poursuite de son aventure après 2028 ultérieurement.

En octobre 2025, l'Inter Miami avait annoncé la prolongation du contrat de son capitaine argentin jusqu'à la fin de la saison 2028 en MLS, mettant un terme aux spéculations sur son avenir à court terme.

Messi a rejoint l'Inter Miami à l'été 2023, après son départ du Paris Saint-Germain. Sa présence a contribué à accroître l'intérêt mondial pour la MLS, et il a mené l'équipe à son premier titre en Leagues Cup en 2023, puis au Supporters' Shield de la MLS en 2024.

Les spéculations concernant un retour de Messi à Newell's Old Boys s'expliquent par son attachement au club où il a débuté sa carrière footballistique, puisqu'il a intégré son académie dans la ville de Rosario à l'âge de sept ans, avant de quitter l'Argentine pour Barcelone à 13 ans.