Messi tance ses coéquipiers : « Nous étions déconcentrés… et l'Égypte ne sera pas un match facile. »

Lionel Messi n'a pas caché son mécontentement après la victoire laborieuse de l'Argentine 3-2 contre le Cap-Vert en 32^e de finale de la Coupe du monde, même si le tenant du titre a validé son billet pour les huitièmes. L'attaquant star a vertement critiqué la performance de son équipe tout en tournant déjà son regard vers le prochain match face à l'Égypte.

En zone mixte à Miami, où il a été désigné homme du match, l’attaquant a assumé son « mécontentement » : « Nous savions d’avance que ce serait un match extrêmement difficile ; ce n’est pas un hasard si cette équipe n’a pas perdu contre l’Espagne ni contre l’Uruguay. »

Il a ajouté : « Marquer le premier but a été le plus difficile. Nous pensions que cela nous aiderait à prendre le contrôle du match et à jouer avec plus de sérénité, mais c’est exactement le contraire qui s’est produit : nous avons parfois perdu le ballon, nous nous sommes repliés trop en défense et nous n’avons pas réussi à les presser comme nous le voulions. »

Le capitaine des Tango n’a pas hésité à faire son autocritique, expliquant : « Nous devons corriger nos erreurs, qui ont été nombreuses aujourd’hui. Nos lignes étaient trop espacées, les ballons semblaient trop longs pour notre défense centrale, nous étions dispersés. Ils avaient toujours un joueur de plus en avant et nous ont obligés à courir parce que nous n’avons pas réussi à les presser correctement. »

Il a également mis en garde contre toute forme de sous-estimation en Coupe du monde : « Ce sont des matchs à élimination directe, personne ne vous fait de cadeau. Certains peuvent sous-estimer certaines équipes en raison de leur nom, mais nous savions que ce match ne serait pas facile du tout. C’est ce qui rend cette Coupe du monde si particulière : la compétition est extrêmement féroce, et chaque match est très difficile. »

La star argentine a conclu ses propos en soulignant que l’équipe « avait donné le meilleur d’elle-même sur le terrain », ajoutant : « Nous avons donné tout ce que nous avions, que nous ayons bien joué ou non. À présent, l’essentiel est de récupérer, de se concentrer sur le prochain match et de tirer les leçons positives de la rencontre d’aujourd’hui. »

Prochain rendez-vous : un choc face à l’Égypte en huitièmes de finale, les Pharaons ayant décroché leur billet pour ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire grâce à une victoire aux tirs au but contre l’Australie.