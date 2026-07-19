Messi se prépare à inscrire un record unique dans l’histoire de la Coupe du monde

Dans le monde du football, certains matchs attribuent des titres, d’autres entrent dans la légende. La finale de la Coupe du monde 2026 s’inscrit résolument dans cette seconde catégorie : Lionel Messi s’apprête à y ajouter un chapitre décisif à sa légende, dans un match qui pourrait offrir à l’Argentine un exploit historique, tout en marquant peut-être la dernière apparition de la Pulga sur la plus grande scène du football mondial.

Entre le rêve de conserver le trophée et les interrogations incessantes sur son avenir international, le monde entier attend de savoir si cette soirée marquera le début d’un nouveau chapitre ou la fin d’un parcours qui a inspiré des générations entières.

L’Argentine n’est plus qu’à un pas d’entrer dans les annales du football. L’équipe de Lionel Scaloni vise ainsi de devenir la troisième nation, après l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962), à conserver son titre suprême.

Pour concrétiser cet objectif et priver l’Espagne, championne d’Europe en titre, de son premier sacre mondial, l’Albiceleste devra s’appuyer sur une nouvelle performance majeure de son capitaine.

Est-il le plus grand joueur de l'histoire du football ?

Quelles que soient les divergences d’opinion quant à l’identité du plus grand joueur de l’histoire du football, il est impossible de nier la place qu’occupe Lionel Messi parmi les légendes de ce sport, après avoir tracé un parcours exceptionnel ponctué de titres, d’exploits et de records.

En cas de succès, il deviendrait, selon la BBC, le premier capitaine de l’histoire à soulever le trophée à deux reprises.

Si ses quatre premières participations avaient souvent déçu, l’édition 2022 a vu l’Argentin livrer son meilleur tournoi, guidant l’Albiceleste vers le sacre et se rapprochant à un but de Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Rappelons qu’il avait annoncé sa retraite internationale après la finale perdue de la Copa América 2016, avant de revenir sur sa décision pour poursuivre l’une des plus belles épopées du ballon rond.

La finale de la Coupe du monde 2026 sera son 34e match en phase finale, mais la question reste ouverte : s’agira-t-il de sa dernière sortie avec le maillot albiceleste ?

Son parcours se prolongera-t-il jusqu’à la Coupe du monde 2030 ?

Son avenir suscite encore des interrogations, d’autant plus que la Coupe du monde 2030, dont une rencontre commémorative se tiendra en Argentine pour célébrer le centenaire de la compétition, pourrait marquer un nouveau chapitre.

S’il prolonge jusqu’alors, il aura 43 ans et deviendrait le joueur de champ le plus âgé de l’histoire de la phase finale, à moins que Cristiano Ronaldo ne lui dispute ce record.

Outre l’opportunité de battre un nouveau record, il pourrait disputer un match de Coupe du monde devant son public, un argument de poids susceptible de le motiver à prolonger sa carrière internationale.

Guillem Balague, journaliste espagnol spécialisé dans le football, estime qu’il est encore trop tôt pour évoquer la retraite internationale de Messi.

Il a déclaré : « Même si l’on entend dire que c’est la fin, j’en doute. Je pense qu’il continuera à jouer avec la sélection nationale, tout simplement parce qu’il prend du plaisir à ce qu’il fait… Je ne le vois pas se contenter de jouer avec l’Inter Miami en Major League Soccer puis décider d’y mettre un terme à sa carrière. »

Une édition exceptionnelle

Messi a brillé lors de la Coupe du monde 2026, inscrivant huit buts en sept matchs, à seulement deux unités du meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé, et a guidé l’Argentine jusqu’en finale grâce à une série de performances exceptionnelles.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a rendu hommage à son capitaine en déclarant : «Il fait partie de l’histoire du football, c’est une légende. Je suis fier qu’il soit parmi nous. C’est le meilleur joueur que le football ait jamais connu, et atteindre la finale à 39 ans est tout simplement incroyable… Diego Maradona nous manque toujours, mais Messi est toujours parmi nous, et c’est pourquoi nous devons profiter de chaque instant que nous passons avec lui.»

Quant à l’avenir, Scaloni a déclaré : « Je ne sais pas si c’est son dernier match avec la sélection, il faut lui poser la question, car nous n’en avons pas parlé. »

Les statistiques confirment sa forme éclatante : sur ses 21 buts en Coupe du monde, 15 ont été marqués après ses 35 ans, preuve d’une progression rare au plus haut niveau.

Après avoir conquis le titre mondial au Qatar en 2022, l’attaquant du PSG a démontré qu’il possédait encore l’énergie pour viser l’édition 2026, et l’on se demande si sa passion l’emmènera jusqu’en 2030.

Balaghi affirme : « Je ne pense pas qu’il ait encore dit son dernier mot. Il est toujours capable de disputer des matchs dans leur intégralité, même ceux qui s’étendent sur 120 minutes… Lors du match contre le Cap-Vert, il a parcouru 6,5 kilomètres au cours des 90 premières minutes, et 62 % de ses déplacements se sont faits en marchant. Il pourrait marcher davantage s’il le souhaitait, car sa passion pour le jeu est toujours intacte, et c’est ce qui me fait penser qu’il ne quittera pas la sélection pour l’instant. »

Une opportunité difficile à refuser.

La Coupe du monde 2030 se tiendra dans six pays : l’Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront la majorité des rencontres, tandis que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay organiseront des matchs commémoratifs pour célébrer le centenaire de la compétition.

L’opportunité de jouer devant le public argentin lors de cet événement historique pourrait constituer un facteur supplémentaire incitant Messi à prolonger sa carrière internationale.

Avant la finale du Mondial au Qatar, il avait pourtant laissé entendre que ce tournoi serait son dernier en sélection, déclarant : « Je suis très heureux de conclure mon parcours en Coupe du monde en disputant la finale, et le fait que mon dernier match soit une finale me procure un sentiment formidable. »

Il avait alors ajouté : « Il reste encore de nombreuses années avant le prochain tournoi et je ne pense pas pouvoir y participer ; c’est pourquoi terminer ce parcours de cette manière serait idéal. »

La réalité a toutefois rattrapé l’attaquant, qui a finalement pris part à l’édition 2026. Ainsi, les déclarations qu’il pourrait faire à l’issue de cette finale ne constitueront peut-être pas non plus le dernier mot.

Messi continue de battre des records

Bien qu’il n’ait pas marqué en demi-finale contre l’Angleterre, Messi a délivré deux passes décisives, portant son total à 12 passes décisives dans l’histoire de la Coupe du monde, dont 10 en phase à élimination directe, un record sans précédent.

Au cours de sa carrière, Messi affiche un palmarès exceptionnel, dont les faits marquants sont les suivants : « le joueur ayant remporté le plus de Ballons d’or, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone, le meilleur buteur de l’histoire de la Liga, le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de buts au cours d’une même année civile, et le meilleur passeur de l’histoire du football selon les statistiques officielles ».

Quant à ses principaux records en Coupe du monde, on note : « le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde (34 après la finale) ; l’un des deux seuls joueurs, avec Cristiano Ronaldo, à avoir pris part à six éditions ; et le seul footballeur à avoir reçu deux fois le Ballon d’or du tournoi (2014 et 2022) ».

Il est aussi « le seul joueur à avoir marqué à chaque tour à élimination directe lors de son parcours vers le titre de la Coupe du monde 2022, le détenteur du record du nombre de passes décisives dans l’histoire de la compétition avec 12 passes, et a contribué à marquer des buts lors de 11 matchs consécutifs en Coupe du monde, soit la plus longue série depuis 1966 ».

Il a également trouvé le chemin des filets lors de neuf rencontres consécutives en Coupe du monde, un nouveau record, et deviendra, après Cafu, le deuxième joueur de l’histoire à disputer trois finales de l’épreuve.