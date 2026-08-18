Messi ou Kane ? Une légende allemande désigne le plus méritant pour le Ballon d'Or

Dans une saison où les noms habituellement pressentis n'ont pas livré de prestation décisive et régulière, celui de Harry Kane s'est imposé avec force dans la course au Ballon d'Or.

L'attaquant anglais a reçu le soutien de la légende du Bayern Munich Lothar Matthäus, qui l'a placé en tête de tous les prétendants cette année.

Matthäus a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne Sky Allemagne : « Pour moi, Harry Kane est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Je regarde l'année entière, et non un seul match ou un seul tournoi. »

Il a ajouté : « Plusieurs joueurs ont décroché le titre de champion d'Espagne avec Barcelone, puis sont devenus champions du monde avec l'Espagne, mais y a-t-il eu un seul joueur qui a clairement surpassé tous les autres ? Dans le cas de Lamine Yamal, je ne le pense pas. »

Matthäus a comparé Kane à plusieurs de ses concurrents, expliquant que Lionel Messi a remporté le championnat américain avec l'Inter Miami, une compétition qui n'égale pas les championnats européens en termes de niveau, malgré ses huit buts inscrits en Coupe du monde et deux penalties manqués, selon ses propos.

Il a également souligné que Kylian Mbappé a atteint la demi-finale de la Coupe du monde avec la France, mais n'a remporté aucun titre avec le Real Madrid, ce qui vaut aussi pour Jude Bellingham avec la sélection anglaise et le club espagnol.

Matthäus estime que Kane a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, après avoir été sacré de deux titres nationaux, sans connaître de période de baisse évidente tout au long de l'année.

Il a déclaré : « Le seul défaut de la saison de Kane, c'est qu'il n'a pas atteint la finale de la Coupe du monde ni la finale de la Ligue des champions. À part cela, il a affiché un niveau remarquable et n'a pas traversé une seule mauvaise période, de mon point de vue. »

Il a ajouté : « Kane et Rodri font partie des joueurs qui laissent leurs actes sur le terrain parler pour eux, et ne cherchent pas les projecteurs à travers des histoires en dehors du rectangle vert. »

La légende allemande a conclu ses propos en affirmant : « Pour moi, Kane est le joueur qui mérite le Ballon d'Or plus que tout autre. »