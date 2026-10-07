Lionel Messi a baissé le rideau sur sa carrière avec la sélection argentine, après 21 années durant lesquelles il a porté le maillot de l'« Albiceleste » et vécu des moments inoubliables, entre victoires et désillusions, avant d'annoncer officiellement la fin de son parcours international.

Messi a publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a confirmé que son dernier match avec la sélection de son pays, contre le Bénin (3-0), à l'aube de ce mercredi, constituait un adieu définitif, exprimant des sentiments mitigés face à la fin de l'une des plus belles carrières de l'histoire du football.

Messi a déclaré : « Le match d'hier était mon dernier, et le maillot bleu ciel et blanc me manque déjà. Je sais que je prends la bonne décision. Ce fut un parcours incroyable, rempli de joies mais aussi de quelques peines, mais je suis certain que chaque pas que j'ai franchi en valait la peine. »

Le capitaine de l'Argentine a ajouté : « Et il y a encore beaucoup de choses que je voudrais dire. Il est impossible d'exprimer tout ce que je ressens en quelques mots ou dans une publication. Ce parcours aurait été impossible sans ma famille, qui a toujours été à mes côtés et m'a soutenu, surtout dans les moments difficiles, lorsque j'en avais le plus besoin. »

Messi évoque Maradona

Messi a adressé une partie de son message à ses anciens coéquipiers et aux entraîneurs qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière avec la sélection, en réservant des mots particuliers à la légende disparue Diego Maradona.

Il a déclaré : « Mes amis ont également été un élément indispensable, tout comme l'ensemble de mes coéquipiers et les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé, ainsi que leurs staffs techniques. Et je ne veux pas oublier Diego, qui a placé notre pays à la place qu'il mérite, et comme je le dis toujours, je sais qu'il nous a aidés, que ce soit lorsqu'il était avec nous ici ou depuis le ciel, à chaque pas que nous avons franchi. »

Les mots de Messi résument un parcours qui s'est étendu sur plus de deux décennies, durant lequel le joueur argentin a connu des émotions diverses, avant de mettre un terme à sa carrière internationale en tant que l'une des plus grandes icônes du football de l'histoire de son pays.

Des remerciements à Dieu et aux clubs

En conclusion de son message, Messi a tenu à adresser ses remerciements aux clubs dans lesquels il a joué, soulignant qu'ils avaient toujours respecté son souhait de représenter la sélection de son pays.

Il a déclaré : « Merci aux clubs dans lesquels j'ai joué, pour avoir toujours respecté mes sentiments et m'avoir permis de me consacrer à mon pays lorsque venait le moment de porter le maillot de la sélection. Et bien sûr, merci à Dieu, car sans Sa guidance et Sa volonté, nous n'aurions même pas rêvé d'arriver jusqu'ici. »

Messi a conclu son message en déclarant : « Je vous suis reconnaissant. Je vous aime beaucoup, vous allez me manquer, et je ne cesserai jamais de vous remercier d'avoir été à nos côtés et aux miens. »

Plus de 200 matchs et une fin de légende

La carrière de Messi avec la sélection argentine s'est étendue sur plus de 20 ans, au cours desquels il a disputé plus de 200 matchs, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec une large avance sur ses plus proches concurrents.

Le porteur du numéro 10 a par ailleurs conduit son pays au sacre lors de la Coupe du monde 2022, en plus de remporter le titre de la Copa América, laissant une empreinte historique sur le maillot de l'Argentine et devenant l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot bleu ciel et blanc.

Cristiano Ronaldo fait ses adieux à Messi

Le message de Messi n'est pas passé sans réaction de la part de son rival historique Cristiano Ronaldo, dont le nom a été associé à celui de la star argentine durant de longues années de rivalité, sans que leur relation ne se transforme en inimitié, bien au contraire : elle a évolué vers un respect mutuel entre deux des plus grands joueurs de football de l'histoire.

Ronaldo a écrit en commentaire du message de Messi sur Instagram : « Leo, de longues années à défendre ton pays, et une histoire qui restera à jamais. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine. Une accolade. »

Le message de Ronaldo intervient à un moment où la star portugaise traverse une crise avec le sélectionneur de son pays Jorge Jesus, puisqu'il a quitté le rassemblement de l'équipe et se trouve désormais sous la menace d'une sanction disciplinaire.

Mais Ronaldo a annoncé hier mardi qu'il n'avait pas l'intention d'annoncer sa retraite internationale, souhaitant poursuivre l'aventure.

Et ce n'est pas le premier message de Ronaldo à Messi au cours de la dernière période, puisqu'en août dernier la star portugaise avait tenu à présenter ses condoléances à son rival argentin après le décès de son père.