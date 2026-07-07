Messi l'a manqué… Une décision arbitrale met fin à la polémique autour du penalty de l'Argentine face à l'Égypte

Le match Égypte-Argentine, disputé ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a été marqué par une action controversée : l’arbitre a accordé un penalty aux « Tango » à la 19^e minute.

L’arbitre a désigné le point de penalty après un contact entre l’ailier égyptien Haytham Hassan et le défenseur argentin Tagliafico, dans la surface de réparation.

L’arbitre français François Litxer a immédiatement accordé un penalty en faveur de l’Argentine, provoquant les protestations égyptiennes. Lionel Messi s’est présenté face aux buts à la 21^e minute, mais le gardien égyptien Mostafa Shobeir a repoussé sa tentative.

Le réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a posé la question suivante sur son compte « X » : « L’action entre Haitham Hassan et Tagliafico justifie-t-elle un penalty ? ».

Elle conclut : « Oui, c’est un penalty justifié… Le joueur argentin a devancé le ballon et l’a touché, avant que l’ailier égyptien ne le fasse clairement trébucher. »

Conclusion : « Un penalty tout à fait justifié, sifflé directement sur le terrain par l’arbitre François Litxer. »







