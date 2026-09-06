L'Inter Miami a de nouveau démontré que ses problèmes n'étaient pas totalement résolus. Malgré une domination affichée sur la rencontre, il a dû se contenter du match nul (2-2) face à Atlanta United, l'une des pires équipes de la Conférence Est.

Le coup d'envoi de la rencontre a été retardé d'environ deux heures par rapport à l'horaire prévu, après que de fortes pluies ont affecté la pelouse du stade, contraignant les organisateurs à reporter le début du match.

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L'Inter Miami, surnommé « les Hérons », a dominé les premières minutes, tandis qu'Atlanta restait dangereux à chaque fois que ses joueurs se projetaient vers l'avant, selon le journal« AS » espagnol.

L'Inter Miami a ouvert le score à la 32e minute, lorsque Casemiro a marqué d'une tête qui a dépassé le gardien d'Atlanta United.

Atlanta a répliqué rapidement, l'attaquant paraguayen Miguel Almirón décochant une frappe puissante dans la lucarne inférieure pour égaliser à la 35e minute.

L'Inter Miami n'a pas reculé et a repris l'avantage avant la fin de la première période, lorsque Telasco Segovia a adressé un centre que Luis Suárez a transformé au fond des filets, à la 45e+1 minute.

Le gardien canadien de l'Inter Miami, Dane St. Clair, s'est illustré en repoussant plusieurs frappes, sa parade la plus marquante intervenant à la 78e minute. Almirón a eu l'occasion d'égaliser sur un penalty, mais St. Clair l'a également détourné.

Une autre erreur a entraîné l'attribution d'un second penalty en faveur des visiteurs, transformé avec succès par Breel Embolo, ramenant le match à l'égalité à la 87e minute.

Avec ce résultat, l'Inter Miami a conservé la deuxième place de la Conférence Est du championnat américain de football « MLS », tandis qu'Atlanta United est resté à l'avant-dernière place.

Selon la plateforme « Sofascore », Lionel Messi a livré une bonne prestation et a obtenu une note de 7,3.

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