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FBL-MLS-INTER MIAMI-ATLANTA UNITEDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Messi et l'Inter Miami reçoivent un coup dur dans les dernières minutes

Inter Miami CF vs Atlanta United
Inter Miami CF
Atlanta United
Major League Soccer
L. Messi
É.-U.
Argentine

L'Inter Miami a échoué à deux reprises à conserver son avance

L'Inter Miami a de nouveau démontré que ses problèmes n'étaient pas totalement résolus. Malgré une domination affichée sur la rencontre, il a dû se contenter du match nul (2-2) face à Atlanta United, l'une des pires équipes de la Conférence Est.

Le coup d'envoi de la rencontre a été retardé d'environ deux heures par rapport à l'horaire prévu, après que de fortes pluies ont affecté la pelouse du stade, contraignant les organisateurs à reporter le début du match.

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L'Inter Miami, surnommé « les Hérons », a dominé les premières minutes, tandis qu'Atlanta restait dangereux à chaque fois que ses joueurs se projetaient vers l'avant, selon le journal« AS » espagnol.

L'Inter Miami a ouvert le score à la 32e minute, lorsque Casemiro a marqué d'une tête qui a dépassé le gardien d'Atlanta United.

Atlanta a répliqué rapidement, l'attaquant paraguayen Miguel Almirón décochant une frappe puissante dans la lucarne inférieure pour égaliser à la 35e minute.

L'Inter Miami n'a pas reculé et a repris l'avantage avant la fin de la première période, lorsque Telasco Segovia a adressé un centre que Luis Suárez a transformé au fond des filets, à la 45e+1 minute.

Le gardien canadien de l'Inter Miami, Dane St. Clair, s'est illustré en repoussant plusieurs frappes, sa parade la plus marquante intervenant à la 78e minute. Almirón a eu l'occasion d'égaliser sur un penalty, mais St. Clair l'a également détourné.

Une autre erreur a entraîné l'attribution d'un second penalty en faveur des visiteurs, transformé avec succès par Breel Embolo, ramenant le match à l'égalité à la 87e minute.

Avec ce résultat, l'Inter Miami a conservé la deuxième place de la Conférence Est du championnat américain de football « MLS », tandis qu'Atlanta United est resté à l'avant-dernière place.

Selon la plateforme « Sofascore », Lionel Messi a livré une bonne prestation et a obtenu une note de 7,3.

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