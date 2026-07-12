Messi encore une fois ?... Le meilleur joueur du match Argentine-Suisse a été désigné

L’Argentine a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, mais, pour une fois, ce n’est pas Lionel Messi qui a été désigné homme du match. L’honneur est revenu à son coéquipier Julián Álvarez, auteur d’une performance décisive lors de la victoire 3-1 contre la Suisse après prolongation.

L’attaquant a reçu le ballon d’or du match après avoir joué un rôle décisif dans la qualification de son équipe pour le dernier carré : il a ouvert le score à la 113^e minute des prolongations, avant que Lautaro Martínez n’ajoute le troisième but et n’envoie le tenant du titre en demi-finale, où il défiera l’Angleterre.

Il s’agit seulement de la deuxième fois que ce prix échappe à Lionel Messi durant le parcours argentin dans la Coupe du monde 2026, le capitaine « albiceleste » ayant jusqu’ici trusté cette distinction.

Messi avait été désigné homme du match à quatre reprises (face à l’Algérie, l’Autriche, le Cap-Vert et l’Égypte), tandis que Giovanni Lo Celso avait reçu l’honneur lors de la rencontre contre la Jordanie ; Julián Álvarez devient ainsi le troisième Argentin à obtenir cette récompense dans le tournoi.

La consécration d’Alvarez est intervenue à l’issue d’un match marathon riche en rebondissements : l’Argentine a ouvert le score tôt par Alexis Mac Allister, avant que Dan Ndoye n’égalise pour la Suisse ; l’attaquant Breel Embolo a ensuite été expulsé à la 72^e minute après un deuxième avertissement, une décision qui a suscité une vive polémique.

Les Argentins ont ensuite exploité leur supériorité numérique en prolongation : Alvarez a ouvert le score d’une belle frappe à la 113^e minute, avant que Lautaro Martínez n’assure la qualification d’un troisième but dans le temps additionnel. L’Argentine file ainsi en demi-finale où elle défiera l’Angleterre.

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