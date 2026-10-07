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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Messi à son ami : tu vas me manquer, toi et tes buts

Argentine vs Bénin
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L. Messi
J. Musso
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L'ancienne star du Barça a mis un terme à sa carrière internationale

Le gardien argentin Juan Musso a dévoilé un message amusant que lui a écrit Lionel Messi sur son maillot, lors de la soirée d'adieu du capitaine de la sélection argentine aux danseurs de tango.

Messi a écrit à son coéquipier en sélection : « Je vais regretter de secouer tes filets avec des buts et de te voir en colère. »

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Musso, le gardien de l'Atlético Madrid, a publié la photo de la dédicace sur son compte Instagram, et a fait ses adieux à Messi en deux mots : « Merci pour toujours. » Il a également adressé les deux mêmes mots à son coéquipier Nicolás Otamendi, lui aussi convoqué pour le match d'adieu.

La « Puce » a disputé son dernier match avec la sélection argentine face au Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires, hier mardi, lors d'une rencontre amicale organisée par la Fédération argentine spécialement en son honneur.

Messi avait annoncé sa retraite internationale le 31 août, tandis que le président de la Fédération argentine, Claudio Tapia, a invité tous les champions du monde 2022 à assister à ces adieux. Il a déclaré : « Nous avons décidé d'inviter le meilleur joueur du monde, le symbole de notre sélection, notre capitaine Lionel Andrés Messi, afin qu'il bénéficie des adieux qu'il mérite vraiment. »

Avant la rencontre, Messi est apparu dans une vidéo publiée par Adidas, dans laquelle il a dit : « Ce maillot était mon rêve, ma fierté et ma vie. »

Le rideau est ainsi tombé sur une carrière internationale, débutée le 17 août 2005 par un match amical face à la Hongrie, et qui a duré 21 ans. Messi a été sacré champion du monde au Qatar en 2022, a remporté la Copa América 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima 2022.


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