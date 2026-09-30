Pep Guardiola a publié un message de soutien aux joueurs de Manchester City, à son staff et à ses supporters, après que le club a été reconnu coupable de toutes les charges liées à de graves violations des règles financières de la Premier League anglaise par une commission indépendante.

La commission indépendante a conclu qu'entre les saisons 2009-10 et 2017-18, le club de Manchester City avait conclu des contrats « fictifs » avec plusieurs de ses partenaires commerciaux dans le cadre d'un « dispositif de financement dissimulé » visant à gonfler artificiellement les revenus du club de 830 millions de livres sterling.

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Le club continue de nier toute irrégularité, et son directeur général Ferran Soriano a qualifié la procédure de « théorie du complot de la Premier League » dans un message vidéo adressé aux joueurs et au staff.

Le club a confirmé qu'il ferait appel de la décision, et qu'il dispose d'un délai jusqu'au vendredi 2 octobre pour le faire.

Le réseau Sky Sports a indiqué cet après-midi, ce mercredi, que Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City entre 2016 et 2026, avait publié un message de soutien au club sur les réseaux sociaux, dans lequel il déclarait : « Je veux que chaque supporter de Manchester City, partout dans le monde, sache que je suis là ; plus que jamais. »

Le technicien espagnol, qui a quitté l'équipe à la fin de la saison dernière, a ajouté : « J'ai toujours soutenu, et je soutiendrai toujours, mon club, son propriétaire, son président, Ferran (Soriano), les joueurs, le staff, Enzo Maresca, et vous : nos supporters exceptionnels. »

Il a conclu : « Soyons clairs : nous surmonterons cela ensemble. Je vous aime tous. »