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Tous les héros ne commencent pas les matchs : certains attendent sur le banc, pour surgir à l'instant décisif et tout bouleverser. C'est exactement ce que fait Mikel Merino avec la sélection espagnole, le joueur devenu l'arme secrète de Luis de la Fuente, l'homme qui tranche les grands matchs lorsque les autres échouent.

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Lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre entre la République tchèque et l'Espagne, prévue demain jeudi, Merino a rejoint le sélectionneur Luis de la Fuente pour évoquer son rôle central en tant que joueur remplaçant et influent au sein de la sélection nationale, un rôle qu'il a accepté avec sérénité et fierté, affirmant qu'il se sent très important malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire.

Le joueur d'Arsenal a déclaré, selon ce qu'a rapporté la radio « Cadena SER » : « Ceux qui décident des matchs sont ceux qui remportent les titres », une phrase devenue le slogan de la sélection espagnole dans son âge d'or actuel.

« Je me sens apprécié »

Le débat lors de la conférence s'est concentré sur le rôle de Merino en tant que joueur capable de changer le cours des matchs, ainsi que sur sa situation avec son club, Arsenal, où il n'a pas trouvé, tout comme son coéquipier et ami Martin Zubimendi, le temps de jeu régulier qu'il souhaite.

Merino a répondu à une question concernant son désir d'être titulaire en déclarant : « Bien sûr, tout joueur le souhaite, mais je me sens apprécié, mes coéquipiers aussi. Je ne me plaindrai pas de la décision du sélectionneur, mais tout le monde espère avoir un rôle important. »

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Il a ajouté : « Je considère cela comme positif, cela ne se limite pas à un seul contexte, les félicitations sont toujours une chose positive, même si l'on entre depuis le banc des remplaçants. »

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L'homme des moments décisifs

Merino est bien conscient de la valeur de ce rôle, lui qui a inscrit certains des buts décisifs les plus importants de cet âge d'or de la sélection nationale, à commencer par le quart de finale de l'Euro 2024 contre l'Allemagne, jusqu'au but qui a scellé le sort du Portugal lors de la dernière Coupe du monde.

Il est toujours entré en tant que remplaçant, toujours comme le successeur en or de Luis de la Fuente, ce qui lui fait ressentir son importance pour la sélection, déclarant : « Je me sens apprécié, mes coéquipiers aussi. »

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Interrogé sur la difficulté d'assimiler ce rôle, il a répondu : « Il est difficile de l'assimiler car nous sommes en compétition et nous pensons au football de manière individuelle. La présence d'un sélectionneur me fait voir le football sous un angle différent, et son rôle est extrêmement complexe, avec l'intensité physique de ce sport et la présence de cinq remplacements. Souvent, comme l'affirme Luis, ceux qui terminent les matchs sont ceux qui remportent les titres, et c'est ce qui vous convainc le plus. »

« Arsenal est le meilleur club du monde »

Quant au manque de temps de jeu à Arsenal, ce qui s'applique également à Martin Zubimendi, la réponse de Merino a été claire et compréhensive.

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Il a déclaré : « La situation est différente. Martin et moi sommes parfaitement conscients de la situation d'Arsenal. Pour moi, c'est le meilleur club du monde, il dispose d'un effectif très solide, et il est très difficile d'obtenir une chance de jouer, mais j'attends de voir s'il est possible de changer les choses. »

Aucune discussion sur les records

Interrogé sur la série de matchs sans défaite et sur le fait d'en parler ou non dans le vestiaire, la réponse de Merino a été catégorique.

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Il a déclaré : « Nous n'en avons absolument pas parlé pendant cette trêve. Nous l'abordons avec sérénité, nous savons que c'est important. Les records s'évaluent dans le futur, mais pour le moment, nous ne pensons qu'au prochain match. »

Il a également évoqué son coéquipier Parejo après sa blessure, déclarant : « Je ne lui ai pas parlé, mais je lui souhaite un prompt rétablissement. Il le mérite, et je suis sûr qu'il aura de nouveau sa chance. »

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Avec le calme des grands et la confiance de celui qui connaît sa valeur, Merino poursuit son rôle. Il ne se plaint pas, il ne râle pas, il attend plutôt son moment. Et quand il arrive, il est sans pitié, car il sait parfaitement que les titres ne se décident pas par celui qui commence le match, mais par celui qui le termine.