Mercato : une révélation de Lens courtisée par un grand d'Europe !

Le jeune défenseur central du Racing Club de Lens, Kevin Danso, serait dans le viseur d'une grande écurie européenne.

Dauphin du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens est l'une des sensations européennes de cette saison 2022-23. Le club artésien a réalisé un exercice exceptionnel qui devrait lui permettre d'évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec quel effectif ? C'est tout l'enjeu de l'été qui arrive. Au terme d'une telle campagne, les dirigeants lensois devront faire des choix forts pour certains joueurs très courtisés.

Danso plait à Naples !

Parmi les éléments les plus cotés de l'effectif figure Kevin Danso. Du haut de ses 24 ans, l'international autrichien s'est imposé comme la patron défensif des Sang et Or. Sa lecture du jeu, sa vitesse et sa qualité dans les duels ne passent pas inaperçus, à tel point que le défenseur central serait dans les petits papiers d'un cador du continent.

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Naples aurait coché le nom de Danso pour se renforcer en défense l'été prochain. Le club transalpin a l'objectif de recruter en Ligue 1 après le succès du transfert de Victor Osimhen, grand artisan du sacre du Napoli. Danso serait l'une des priorités pour le secteur défensif en cas de départ de Kim Mine-jae. Affaire à suivre...