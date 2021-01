Mercato – Rivaldo veut voir Messi PSG

Rivaldo, sacré Ballon d'or en 1999 avec le Barça, estime que le PSG est la destination idéale pour Lionel Messi.

Ambassadeur de Betfair, Rivaldo donne régulièrement son avis sur l'actualité du football pour le site de paris sportifs. Dans sa dernière chronique, le Brésilien, joueur du Barça de 1997 à 2002, estime que le PSG est la destination idéale pour Lionel Messi : « Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi. D'abord parce que c'est un club très bien structuré et parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème. Le niveau de la est un peu plus faible que la ou la , donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en . »

Rivaldo pense que Messi peut également permettre à la d'entrer dans une nouvelle dimension : « Financièrement, peu de clubs peuvent s'offrir Messi et lui donner plus d'argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui. Ce serait aussi une énorme plus-value pour le football français car avec sa présence, la Ligue 1 serait plus attractive médiatiquement et attirerait plus de sponsors. »

Rivaldo est aussi revenu sur l'expulsion de Lionel Messi lors de la demi-finale de la Supercoupe d' et il n'en veut pas à la Pulga : « C'est sa première expulsion avec le Barça. Nous avons tous le droit d'avoir un jour sans et de perdre notre sang froid. C'était un match frustrant et après plusieurs duels il a fini par faire ce mauvais geste. Sa frustration pendant ce match explique pourquoi il a fait ça. Ça n'a rien à voir avec des trucs hors du terrain. »

Rivaldo ne veut pas de Guardiola à la tête du

Par ailleurs, Rivaldo, sacré champion du monde en 2002 avec le Brésil, ne veut pas voir Pep Guardiola devenir le sélectionneur de son pays : « Pep Guardiola est actuellement l'un des meilleurs entraîneurs au monde mais si vous me demandiez si j'en voudrais en tant que sélectionneur du Brésil, je refuserais. Je ne remets en cause ses compétences mais le Brésil a remporté cinq fois la et à chaque fois, c'était avec un sélectionneur brésilien. Je ne vois pas pourquoi nous devrions changer cela et prendre un entraîneur étranger. J'ai joué deux finales de Coupe du monde avec des sélectionneurs brésiliens (en 1998 avec Mario Zagallo et en 2002 avec Luis Felipe Scolari, n.d.l.r.), cela est suffisamment parlant. »