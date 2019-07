Mercato - OM : Ocampos vers Séville ?

L'ailier marseillais pourrait être le premier à quitter la Canebière cet été alors que le club est obligé de vendre pour renflouer les caisses.

Le premier départ de l'été semble proche d'être bouclé du côté de l' . Si plusieurs joueurs comme Morgan Sanson ou Florian Thauvin notamment sont annoncés partants, c'est tout d'abord Lucas Ocampos qui pourrait s'engager avec Séville dans les prochains jours.

À en croire les informations de L'Equipe, le transfert de l'Argentin vers l'Andalousie serait sur le point d'être bouclé pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros avec bonus - alors qu'une première offre de 13 millions avait été formulée il y a quelques jours. Il pourrait signer un contrat de cinq saisons en Andalousie.

L'article continue ci-dessous

Arrivé à Marseille à l'hiver 2015 à la demande de Marcelo Bielsa, celui qui a ensuite été prêté six mois au puis six à l' aura disputé 132 matches avec les Olympiens, inscrivant 27 buts et délivrant 15 passes décisives. Apprécié pour sa combativité, il a également pris part au beau parcours européen du club la saison passée, achevé en finale d'Europa League contre l'Atlético (0-3).

Contraint de signer un "accord de règlement" particulièrement contraignant avec l'UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, l'OM se voit contraint de vendre plusieurs éléments sur le marché des transferts cet été. D'autant que l'absence de qualification européenne - et des revenus qui en découlent - rend la tâche des dirigeants encore plus ardue.

Le , de son côté, pourrait signer plusieurs arrivées avec notamment le Bordelais Jules Koundé, qui pourrait s'engager pour 25 millions d'euros, ou encore celle du latéral gauche madrilène Sergio Reguilon, attendu en prêt. Luuk de Jong s'est lui officiellement engagé pour quatre saisons en provenance du contre un montant de 12,5 millions d'euros.