Mercato, Mourinho veut "recruter intelligent" à Tottenham cet hiver

Jose Mourinho dit qu'il veut de nouveaux joueurs à Tottenham, mais que chaque manager ressent la même chose pendant la fenêtre de transfert.



Il a été suggéré que les Spurs pourraient avoir besoin de vendre des joueurs pour acheter, avec Christian Eriksen parmi les joueurs fortement liés à un dpépart ces derniers jours.

Mourinho dit que lui et le président Daniel Levy sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les transferts, avec toutes les limitations qui lui ont été clairement expliquées avant qu'il ne succède à Mauricio Pochettino.

"C'était très clair pour moi et il était très important pour moi de comprendre cela avant de venir", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"C'est très simple, mais au final, ce que je veux, c'est la même chose que tout le monde dans le club veut. Nous voulons le meilleur pour le club. C’est évident et ce n’est pas notre dernière fenêtre de transfert. Nous allons en avoir un en été, nous en aurons une en janvier 2021, nous en aurons une autre à l'été 2021... Ce n'est donc pas notre dernier mercato."

Avec Harry Kane touché aux ischio-jambiers, un nouvel attaquant pourrait être sur la liste des priorités de Mourinho.



Dans l'état actuel des choses, Heung-min Son, Lucas Moura, Dele Alli et Troy Parrott sont les options les plus susceptibles de suppléer le buteur anglais, mais aucune ne correspond à l'archétype de l'avant-centre de Mourinho.

"Nous allons devoir essayer d'être intelligents et nous devons essayer de prendre les bonnes décisions, pas seulement pour le moment, mais pour le développement d'un cycle", a estimé Mourinho.

"Il n'y a pas un seul manager au monde qui ne cherche pas à en avoir toujours plus. Nous en voulons toujours plus. Vous avez trois gardiens de but, vous en voulez quatre. Vous avez cinq attaquants, vous en voulez six. C’est notre nature. Mais bien sûr, je comprends la situation et nous verrons ce que nous pouvons faire et nous devons voir si nous faisons quelque chose. Nous ne subissons pas de pression, c’est quelque chose que nous faisons également pour l’avenir."