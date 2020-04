Mercato - Mertens ne veut pas se précipiter malgré l'intérêt de Chelsea et l'Inter

En fin de contrat à l'issue de la saison, l'attaquant de Naples suscite de nombreux intérêts dans plusieurs championnats européens.

Dries Mertens garde ses options ouvertes alors que son contrat actuel à doit expirer le 30 juin. et Inter sont tous deux intéressés par la signature de l'international belge.

L'attaquant de 32 ans était sur le point de renouveler son contrat avec Naples avant l'interruption en raison du coronavirus. Les négociations entre Mertens et son club sont maintenant au point mort et, comme de nombreux clubs du continent sont confrontés à un avenir financier incertain, il est probable que les stars en fin de contrat comme Mertens soient de plus en plus demandées.

Frank Lampard est un admirateur connu de Mertens et Chelsea a même essayé de lui faire signer un contrat en janvier pour renouveler leurs options en attaque. Les Blues n'ont pas réussi à trouver une solution viable pour signer Mertens, le Belge étant réticent à partir alors qu'il est proche de devenir le meilleur buteur de tous les temps du Napoli.

L'attaquant a égalé le record de buts établi par Marek Hamsik en inscrivant un but lors du huitième de finale de contre Barcelone, mais il tient toujours à gagner ce record.

Il est également considéré comme une icône parmi les supporters de Naples et il souhaite conserver une bonne image malgré ses récentes relations tendues avec le président du club, Aurelio De Laurentiis.

Les deux hommes ont réglé leurs différends lors d'un déjeuner de travail avant le confinement du 1er mars, De Laurentiis ayant acheté le maillot de son attaquant porté lors du match de Naples contre Barcelone à l'occasion d'une vente aux enchères visant à récolter des fonds.

Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 27, 2020

"Heureux d'avoir gagné, au nom de Naples, le maillot de Dries de Naples-Barcelone, lors de la vente aux enchères de charité #jestovicinoate organisée par la Fondation Cannavaro Ferrara", a déclaré De Laurentiis sur Twitter. "C'est un maillot important qui restera chez elle à Naples et une contribution pour ceux qui en ont besoin dans un moment difficile".

Naples tenait à renouveler le contrat de Mertens, mais la situation a compliqué les choses. Les budgets sont comprimés même dans les plus grands clubs, laissant les joueurs dont les contrats arrivent à échéance en position de force pour négocier.

Chelsea ne voulait signer Mertens que pour un contrat à court terme dans l'espoir de convaincre une jeune star de le rejoindre cet été. Jadon Sancho est en tête de la liste de voeux, tout comme Timo Werner et Moussa Dembele.

L'un des points d'achoppement pour conclure un contrat avec les Blues est qu'ils n'offrent généralement que des contrats d'un an pour les joueurs âgés de 30 ans et plus, et que Mertens aura 33 ans en mai.

L'Inter fait partie des principaux concurrents de Chelsea pour l'attaquant, qui a marqué 12 buts et ajouté six passes décisives en 29 apparitions au cours de la saison 2019-20. Mertens cherchera également à obtenir l'assurance de tout club qu'il sera un titulaire régulier.

L'agent Vincenzo Morabito a déclaré que Chelsea était particulièrement désireux de conclure un accord avec Mertens. "Mertens avait initialement dit qu'il voulait rester à Naples, mais ensuite son avocat a commencé à le proposer à différents clubs internationaux, ce qui signifie que quelque chose a changé entre le joueur et les Azzurri", a déclaré Morabito à Radio Kiss Kiss Napoli.

"Je le sais car je travaillais sur le dossier Olivier Giroud lorsqu'il devait quitter Chelsea en janvier, avec un contrat lucratif en vue pour Mertens. Chelsea a maintenant prolongé le contrat de Giroud par précaution, mais ils sont très intéressés par Mertens et Lampard l'appelle presque tous les jours. Je vois bien Mertens aller à Chelsea."

Toutefois, il reste possible qu'Olivier Giroud quitte le club cet été après que le club ait exercé une clause de prolongation d'un an de son contrat. L'Inter et la font partie de ceux qui étaient auparavant intéressés pour le recruter dans le cadre d'un transfert gratuit.