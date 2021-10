Mercato : Marco Asensio sur les tablettes de Liverpool

La direction de Liverpool étudierait la possibilité de recruter Marco Asensio lors de la prochaine intersaison.

Le Real Madrid a récemment cadenassé plusieurs de ses cadres, mais il y en a qui n’ont pas encore rempilé, dont l’ailier espagnol Marco Asensio.

Ce dernier sera bientôt en fin de contrat dans la capitale espagnole et Liverpool surveille sa situation très attentivement en vue d’un possible transfert. C’est ce que rapporte le média espagnol ABC.

Ancelotti ne lui fait pas confiance

Asensio fait partie des anciens de l’équipe merengue. Cependant, il ne bénéficie pas d’un statut solide au sein de formation. Il fait régulièrement des allers et retours sur le banc et la venue de Carlo Ancelotti à la tête des vice-champions d’Espagne n’a pas vraiment arrangé son cas. Alors qu’il est le troisième meilleur buteur de l’équipe (3 buts inscrits), il n’a été titularisé qu’à deux reprises en six matches.

A 25 ans, l’ancien majorquin pourrait donc être tenté de relever un challenge ailleurs. Sa valeur marchande est de 35M€, mais elle risque de chuter considérablement l’été prochain quand il n’aura plus qu’un an de contrat du côté de Bernabeu.

S’il prend la direction d’Anfield, Asensio tentera d’y marcher sur les pas des Fernando Torres, Pepe Reina et Luis Garcia, les précédents espagnols passés par ce prestigieux club et qui ont laissé de bons souvenirs aux supporters.