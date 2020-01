Mercato - L'OL intéressé par Ricardo Rodriguez (Milan) ?

À la recherche d'un renfort au poste de latéral, l'OL serait intéressé par le Milanais à en croire la presse suisse.

"Les joueurs doivent savoir que je compte sur eux, mais sur certains postes on est un peu court en effectif. On a perdu deux joueurs offensifs donc on cherche un offensif et on a perdu deux latéraux donc on cherche un latéral, ce n’est pas compliqué."

Rudi Garcia s'est montré clair sur les priorités de son équipe pour ce mercato d'hiver. Si plusieurs pistes offensives ont déjà été évoquées, à l'image du joueur de Villarreal Karl Toko Ekambi, les Rhodaniens prospectent donc au poste de latéral gauche, où Youssouf Koné - arrivé de cet été - n'a pas pleinement convaincu.

À ce poste, Lucas Digne susciterait également l'intérêt du club, mais Carlo Ancelotti ne souhaite pas le laisser partir d' . Et selon le quotidien suisse Blick, l'OL se pencherait désormais sur la piste menant au latéral de l' Ricardo Rodriguez, lequel a perdu sa place au profit de Théo Hernandez cette saison.

Si le Eindhoven et Fenerbahçe seraient également sur le coup, une offre de 5,5 millions d'euros pourrait convaincre les Rossoneri de se séparer de celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2021 en .