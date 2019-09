Mercato - Libre de tout contrat, Lewis Holtby rebondit à Blackburn

Sans club depuis deux mois et demi, Lewis Holtby a fini par retrouver un club. Le milieu offensif allemand s'est engagé pour deux saisons avec Blackburn, qui évolue en Championship (deuxième division anglaise).

L'international de la Mannschaft (trois sélections) n'avait pas prolongé son contrat avec Hambourg à l'issue de la saison 2018-2019, faute de remontée en du HSV.

Willkommen Lewis! #Rovers are delighted to announce the signing of German international @LewisHoltby on a two-year deal. ✍️



pic.twitter.com/vWfkeuKv4R