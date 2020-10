Mercato - Les frères Higuain réunis à Miami

Les frères Higuain vont évoluer sous le même maillot cette saison en . Recruté par l'Inter Miami le mois dernier, Gonzalo a vu son frère aîné Federico rallier à son tour la franchise floridienne.

Le transfert du milieu offensif de bientôt 36 ans était attendu et est désormais officiel. Ce dernier évolue dans la ligue nord-américaine depuis 2012, lui qui portait les couleurs de DC United.

"Federico a été un grand joueur dans ce championnat, s'est félicité le directeur sportif de Miami, Paul McDonough. Nous avons été ravis d'ajouter plus de profondeur d'attaque, d'expérience et de capacité de jeu à notre liste lorsque cette opportunité s'est présentée."

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!