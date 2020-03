Mercato - Le Real Madrid vise le "nouveau Kaká"

Selon les informations d’AS, le Real Madrid a la dernière pépite brésilienne en date, Igor Gomes, dans son viseur.

Vinicius Jr, Rodrygo Goes et plus récemment Reinier Jesus. Sur le marché des pépites brésiliennes, ce serait un euphémisme de dire que le a pris la main sur ses concurrents européens au cours des dernières années. Et le club de la capitale espagnole ne va visiblement pas s’arrêter en si bon chemin !

D’après le quotidien AS, le scout madrilène au , Juni Calafat, a un nouveau diamant brut dans son viseur : Igor Gomes, 21 ans, milieu offensif de Sao Paulo… d’ores et déjà comparé à Kaká, Ballon d’Or 2007 et ancien élément de la Maison Blanche (2009-2013).

Validé par Kaká !

"Ce n’est pas bien de le comparer. C’est trop de pression pour lui. Mais c’est vrai qu’il me fait souvent penser à moi dans sa façon de jouer", a d’ailleurs confirmé le principal intéressé, lui aussi formé et révélé à Sao Paulo avant de filer au Milan en 2003.

Toujours d’après AS, la Casa Blanca n’est pas la seule à lorgner la pépite, sous contrat jusqu’en 2023 : le Barça, bien évidemment, est à l’affût, tout comme le et l’ Amsterdam. Sa clause libératoire ? 50 millions d’euros. Avis aux intéressés !