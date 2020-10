Mercato - Le PSG tente un dernier coup avec Rafinha (Barça) !

INFO GOAL - À moins de quatre heures la fin du mercato, le PSG tente un dernier coup avec Rafinha (Barça), mais les discussions sont compliquées.

Le PSG n'a peut-être pas fini son mercato. Après avoir officialisé Moise Kean ( ) et Danilo Pereira (Porto), et acté la signature du jeune Sékou Yansané (Dijon), le Champion de s'active pour une dernière arrivée d'ici minuit et la clôture du marché des transferts.

Comme révélé par Mundo Deportivo, et confirmé par Goal, la piste menant à Rafinha Alcantara reste active. Selon nos informations, le directeur sportif Leonardo travaille actuellement sur ce dossier qui s'est accéléré il y a quelques heures seulement.

Le @PSG_inside tente bien sa chance pour Rafinha (Barça), mais les discussions sont très difficiles et il n’est pas du tout sûr à cette heure que cela puisse se finaliser. #mercato #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 5, 2020

Des discussions sont en cours entre le PSG et le à propos du milieu de terrain international brésilien de 27 ans. Il est notamment question des modalités d'un éventuel deal. Tout est ouvert, mais l'heure tourne et les discussions sont jugées très difficiles.

Nos confrères de la presse catalane et brésilienne précisent, eux, que le joueur est très intéressé pour venir à Paris. Rafinha est sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2021 et était prêté au la saison passée.