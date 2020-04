Mercato - L'agent de Leroy Sané confirme des discussions avec le Bayern Munich

L'ailier allemand était déjà proche d'un transfert en Bundesliga l'été dernier, et cela pourrait se concrétiser lors du prochain mercato.

Un certain nombre de "grands clubs" sont entrés en contact pour discuter de la possibilité de recruter Leroy Sané, à en croire son agent Damir Smoljan, qui affirme que son client espère pouvoir réaliser son rêve de remporter la avec le .

Un transfert de Sané à l'Allianz Arena est évoqué depuis l'été dernier déjà, mais l'idée était tombée à l'eau après sa rupture des ligaments croisés lors du Community Shield contre .

L'international allemand était sur le point de revenir début mars, après être passé par un vaste programme de réhabilitation, avant que l'épidémie de coronavirus n'interrompe la saison 2019-20. L'intéressé n'a plus qu'un an de contrat du côté de l'Etihad, et les rumeurs d'un départ à Munich sont revenu de plus belle.

Smoljan affirme que le Bayern est le seul club allemand dans lequel Sané accepterait de signer, mais qu'il est également en lien avec d'autres grands clubs européens.

"Avec lui, nous parlons à à propos de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine étape. L'intérêt du Bayern Munich n'est pas un secret. Mais d'autres grands clubs nous ont également contactés à propos de Leroy", a déclaré l'agent à Bild.

"Le Bayern est le seul club en que Leroy peut imaginer comme la prochaine étape de sa carrière. Il y voit les conditions nécessaires pour atteindre son grand objectif : remporter la Ligue des champions."