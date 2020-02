Mercato - Chelsea : comment Lampard a convaincu Ziyech de signer

Sur le site officiel des Blues, celui qui terminera la saison à Amsterdam a raconté comment Lampard l’avait convaincu de signer.

Avant même l’ouverture du prochain mercato estival, on peut d’ores et déjà dire que a réalisé l’une des meilleures affaires de la fenêtre des transferts à venir. En effet, le club londonien a d’ores et déjà bouclé l’arrivée d’Hakim Ziyech, maître à jouer de l’ Amsterdam, pour 40 M€.

En attendant le mois de juin et le contrat de cinq ans qui l’attend, le Marocain terminera la saison aux . Viendra ensuite l’heure de fouler les pelouses de … et Ziyech a vraiment hâte de pouvoir le faire.

Lampard a "joué un grand rôle"

"Je me sens heureux et fier, je suis excité et j’ai hâte de porter le maillot de Chelsea. C’est un grand club dans un grand championnat. J’aime leur style de jeu, ils jouent un football offensif et c’est quelque chose qui me va à merveille, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour Chelsea", a-t-il expliqué sur le site des Blues, avant d’en dire plus sur le rôle de Frank Lampard.

"Il a joué un grand rôle. Nous avons souvent été en contact ces deux dernières semaines et il m’a fait bonne impression, cela a beaucoup pesé dans mon choix", a conclu Ziyech. Et c’est tant mieux, car qui de mieux placé que Lampard pour faire du Marocain l’un des meilleurs milieux de terrain du monde ?