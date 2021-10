Mercato : Alexis Sanchez est prêt à quitter l’Inter

Alexis Sanchez ne se sent plus heureux à l’Inter Milan et il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Alexis Sanchez pourrait ne pas faire de vieux os à l’Inter Milan. L'expérimenté attaquant n’entre pas vraiment dans les petits papiers de l'entraîneur Simone Inzaghi. Ce dernier ne lui a fait jouer que 70 minutes en tout et pour tout (0 titularisation). C’est le contraste total avec la campagne écoulée pour l’ancien Barcelonais. Alexis a été un élément clé de la saison glorieuse des Nerazzurri sous les ordres d’Antonio Conte l’année dernière. Il avait alors disputé 38 rencontres toutes compétitions confondues. L'article continue ci-dessous A travers les réseaux sociaux, Alexis a fait part de son amertume par rapport à la situation qu’il endure : "C’est quand vous réalisez que vous pouvez valoir beaucoup, mais que vous n'étiez pas au bon endroit et qu’il n’y a aucun moyen pour que vous brilliez." À ne pas rater Décès : Bernard Tapie s'éteint à 78 ans

Décès de Bernard Tapie, l'hommage du PSG et de Jean-Michel Aulas

FC Barcelone, Koeman confiant pour son poste

Atlético Barça, Suarez explique sa provocation téléphonique Le message était accompagné d'une image d'une voiture de luxe coincée dans la boue. Le métaphore est assez parlante et en dit long sur son mécontentement. Pour rappel, il y a quelques mois, le nom d’Alexis Sanchez avait circulé du côté de l’Olympique Marseille. Mais, c’était une rumeur sans fondement. En raison de son salaire conséquent, le double vainqueur de la Copa America n’est pas dans les moyens du club phocéen.