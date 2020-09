Mercato - Adil Rami se rapproche du Boavista Porto

Libre depuis son départ de Sotchi, le défenseur central français a trouvé un accord avec le club portugais, sous réserve de la visite médicale.

Après la , l’ , l’ , la et la , Adil Rami va-t’il connaitre une sixième pays et donc championnat ? C’est la tendance si l’on en croit la Voix du Nord. Le quotidien français révèle que le champion du monde 2018 est très proche de rejoint le et le Boavista Porto.

A 34 ans, Adil Rami reste sur deux années des plus compliquées après le titre mondial. Renvoyé de l’OM pour « faute grave », l’ancien Lillois n’a pas réussi à se relancer à Fenerbahçe et son expérience au FC Sotchi en janvier dernier a tourné au fiasco suite à des différends avec la direction.

N’ayant plus joué depuis presqu’un an, Rami va rejoindre Boavista, champion du Portugal en 2001, qui reste sur une 12eme place mais qui s’est bien renforcé durant l’intersaison avec l’arrivée de joueurs en provenance du LOSC puisque le club portugais appartient également à Gérard Lopez.