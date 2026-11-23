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Le Bayern Munich se retrouve au cœur d'une vaste polémique en raison de la manière dont ses dirigeants traitent Jamal Musiala.

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Selon le journal Sport, les déclarations publiques d'Uli Hoeness, de Karl-Heinz Rummenigge et de Jan-Christian Dreesen, qui ont mis en doute l'avenir de Musiala après ses problèmes de santé, ont déclenché une vague de critiques. Michael Franz, vice-président de l'Association des joueurs allemands, est même allé jusqu'à les accuser d'un comportement proche du harcèlement.

Intervenant dans l'émission Doppelpass, sur la chaîne Sport1, Michael Franz a déclaré : « Ce que font les dirigeants du Bayern Munich, et je ne parle pas de Kompany et d'Eberl, qui se sont comportés de manière exemplaire, me paraît méprisable. Il y a même là quelque chose qui ressemble à du harcèlement. »

Pour l'ancien footballeur allemand, il est inacceptable que les hauts dirigeants du club remettent publiquement en question la capacité de Jamal Musiala à retrouver son meilleur niveau et établissent un lien entre ses problèmes de santé et le salaire élevé qu'il perçoit.

« On peut discuter publiquement du niveau de performance d'un footballeur, mais il n'est pas correct de parler de sa maladie et du salaire qu'il touche dans de telles circonstances. Il ne faut pas oublier que Jamal Musiala a fait tout ce qui était en son pouvoir pour revenir », a-t-il ajouté.

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Franz est allé encore plus loin en remettant en cause les valeurs défendues par le Bayern Munich, célèbre pour sa devise historique « Mia san mia », une expression en dialecte bavarois qui signifie approximativement « Nous sommes qui nous sommes ».

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« Nous ne vivons plus selon la devise Mia san mia, mais selon la devise Mia san Money. L'argent est devenu plus important que l'être humain, et c'est inacceptable », a-t-il lancé.

Le responsable syndical a rappelé que Musiala, âgé de 23 ans, avait parlé franchement de ses problèmes neurologiques en début de saison, estimant qu'il serait très grave que cette transparence finisse par nuire au joueur.

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Stefan Effenberg, ancien capitaine du Bayern Munich et l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club, s'en est lui aussi pris à la direction.

« Un joueur blessé doit être soutenu et protégé. Sur tous les plans, et surtout face aux médias. Et s'il souffre d'une maladie, il faut le protéger encore davantage », a-t-il déclaré.

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Effenberg a qualifié de catastrophique la communication du Bayern Munich, appelant les dirigeants du club à rectifier leur position : « Nous parlons d'une personne qui souffre d'une maladie. Ce que j'attendais, c'était que les hauts dirigeants du club présentent des excuses. »

Franz a également évoqué le cas de Sebastian Deisler, l'un des plus grands talents du football allemand au début du siècle, qui a souffert de problèmes de santé mentale lors de son passage au Bayern Munich, avant de voir sa carrière s'achever prématurément par sa retraite.

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« Nous parlons d'un être humain. Ce sont trois des personnalités les plus influentes du football allemand, et elles exposent ce jeune homme aux yeux de tous de cette manière », a-t-il regretté.

La polémique est née lorsque Hoeness, Rummenigge et Dreesen ont publiquement fait part de leurs doutes quant au rétablissement de Musiala, qui traverse une période compliquée après avoir souffert de problèmes physiques et neurologiques.

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Hoeness s'est demandé si l'international allemand serait un jour capable de retrouver le niveau qu'il avait atteint avant de tomber malade. Rummenigge a lui aussi mis en doute sa capacité à redevenir le joueur qu'il était, et a évoqué la nécessité de revoir les conditions financières de son contrat.

Ces déclarations ont ouvert un vaste débat en Allemagne sur les limites que devraient respecter les exigences sportives et économiques des clubs lorsque l'un de leurs joueurs traverse des problèmes de santé.