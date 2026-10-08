Le club d'Al-Nassr a récupéré la plupart de ses vedettes avant de disputer le derby de Riyad face à son voisin Al-Diriyah, en Roshn Saudi League.

Al-Nassr affrontera Al-Diriyah demain, vendredi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn League.

Le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Oseimi a affirmé que l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a placé les Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix, ainsi que le Français Kingsley Coman, en tête de la liste pour le match.

Al-Oseimi a également révélé, via son compte personnel sur le réseau « X », que le défenseur français Mohamed Simakan était prêt à participer à la rencontre, après s'être remis de la blessure, un claquage musculaire, dont il a souffert au cours de cette semaine.

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Simakan n'était pas le seul à faire son retour, puisqu'il a été accompagné d'Ayman Yahya, qui s'est lui aussi remis de la blessure qu'il avait subie au cours de la dernière période.

En revanche, le défenseur Abdulelah Al-Amri sera absent avec Al-Nassr, en raison de la fatigue dont il souffre, du fait de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, « Khaleeji 27 », remportée par l'Arabie saoudite.

Outre Al-Amri, l'entraîneur australien ne pourra pas compter sur son autre joueur saoudien, l'ailier Abdulrahman Ghareeb.

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien, avec un total de 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, deuxième.