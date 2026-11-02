Mendes lâche une bombe au sujet de Bernardo Silva

Jorge Mendes, le célèbre agent de joueurs, a révélé les difficultés auxquelles il a été confronté au début de la carrière du Portugais Bernardo Silva, affirmant que beaucoup avaient douté des capacités de l'actuelle star du Real Madrid et prédisaient que son niveau ne dépasserait pas celui d'un joueur de première ou deuxième division.

Lors de sa participation à l'événement « Leading the Game », dans le cadre du programme Executive MBA en football de la Católica Porto Business School et de la Liga Portugal Business School, Mendes est revenu sur ses souvenirs avec le joueur et a dévoilé l'ampleur du scepticisme auquel il a fait face lorsqu'il a tenté de convaincre les responsables de son talent.

Mendes a déclaré : « On m'a dit plusieurs fois : Jorge, oublie ça, tu n'as aucune chance, Bernardo Silva ne sera jamais un joueur important. Dans le meilleur des cas, il jouera en première ou deuxième division, peut-être avec une équipe comme Paços de Ferreira. »

L'agent de joueurs a expliqué que l'évaluation des jeunes talents est bien souvent soumise aux impressions personnelles, en particulier au sein des académies, soulignant que certains clubs accordent la priorité aux joueurs dotés de plus grandes capacités physiques, ce qui a nui au regard porté par les responsables sur le potentiel de Bernardo Silva à ses débuts.

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Il a ajouté que plusieurs parties ont refusé de conserver le joueur et ont exprimé leur souhait de le voir rejoindre Monaco, sans lui donner la possibilité de poursuivre après sa première année, ce qui l'a contraint à déployer des efforts pour convaincre le président du club de le garder.

Mendes a évoqué les caractéristiques techniques qui ont distingué Bernardo Silva, précisant qu'il s'agit d'un joueur qui excelle dans la conservation du ballon et le contrôle du rythme de jeu, et qu'il n'est pas du genre à courir sans cesse aux quatre coins du terrain, estimant que Manchester City était la destination la plus adaptée à son potentiel.

L'agent de joueurs a conclu ses propos en soulignant que le parcours de Bernardo Silva a démontré l'erreur des pronostics qui l'ont poursuivi à ses débuts, après qu'il est devenu l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football portugais.