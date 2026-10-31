Jorge Mendes, le célèbre agent de joueurs, a révélé les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa carrière pour convaincre les clubs de recruter plusieurs talents devenus par la suite parmi les plus grandes stars du football mondial, à leur tête Bernardo Silva et João Félix, affirmant que beaucoup n'avaient pas cru aux capacités de certains joueurs à leurs débuts.

Mendes est revenu, lors de sa participation au forum « Leadership in Sport » dans le cadre du programme Executive MBA en football, organisé par la Católica Porto Business School en collaboration avec la Ligue portugaise, sur les coulisses de ses tentatives pour soutenir la carrière de plusieurs joueurs, citant en exemple les parcours de Bernardo Silva et João Félix.

Mendes a déclaré : « Il y a l'exemple de Bernardo Silva. On m'a dit à plusieurs reprises : Jorge, oublie ça, tu n'as aucune chance, Bernardo Silva ne deviendra jamais un joueur important, et tout ce qu'il pourra réussir, c'est jouer en première ou deuxième division, peut-être avec une équipe comme Paços de Ferreira. »

Il a ajouté : « Tout est très relatif, et cela devient encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de joueurs évoluant dans les équipes de jeunes, car certains clubs donnent la priorité aux joueurs les plus puissants physiquement. Tout le monde rejetait l'idée, et lorsqu'il a rejoint Monaco, le club n'a pas voulu le conserver après sa première année, et j'ai dû convaincre le président. »

Il a poursuivi : « C'était un joueur qui s'appuyait sur la conservation du ballon, et non du genre à courir partout, et c'est aussi pour cela qu'il a rejoint Manchester City, qui était l'équipe qui lui convenait. Et par la suite, il s'est avéré que nous avions affaire à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football portugais. »

Mendes a évoqué un autre exemple concernant João Félix, actuel joueur d'Al-Nassr, qui possédait un talent remarquable, mais qui a rejoint Benfica dans des circonstances que l'agent a décrites comme relevant d'une faveur de courtoisie.

Il a déclaré : « João Félix, par exemple, lorsqu'il était à Porto, était un joueur... La plupart des joueurs dont j'ai supervisé le transfert au cours des dernières années, et quand je dis la plupart je le pense littéralement, peut-être plus de 80 %, n'étaient pas les joueurs les plus en vue de leurs clubs. Et João Félix en est un exemple. »

Il a précisé : « Il était à Porto, et au même moment Benfica s'est intéressé à son frère et l'a recruté. Son père était naturellement inquiet, car João était à Porto tandis que son frère rejoignait Benfica, et c'est pour cela que le club a recruté João Félix presque par courtoisie. »

L'agent portugais a salué la manière dont le Barça gère son secteur de formation, affirmant : « Le club recrute chaque année un, deux ou trois joueurs de l'équipe réserve. Et lorsque nous parlons du Barça, nous parlons de l'un des meilleurs clubs au monde. Nous pouvons voir les joueurs qui évoluent actuellement avec l'équipe première, et beaucoup d'entre eux sont issus de l'académie du club. »

Mendes a averti que le football perd de nombreux talents faute d'avoir eu la bonne opportunité, ajoutant : « Il y a beaucoup de talents qui se perdent, car les talents existent bel et bien, et nous pouvons trouver des joueurs extrêmement talentueux en troisième division, tout comme nous pouvons trouver des joueurs extrêmement talentueux en deuxième division. Le problème, c'est que bien souvent ils ne trouvent personne pour leur donner leur chance. »