Memphis Depay se blesse à nouveau et hérite d’un surnom peu flatteur

Memphis Depay ne devrait pas rejouer pour Corinthians avant la mi-novembre au plus tôt, selon la branche brésilienne d’ESPN. L’attaquant de 32 ans s’est blessé à la cuisse il y a un peu plus d’une semaine et reste donc indisponible pour le moment.

Memphis a contracté cette blessure musculaire à l’entraînement dimanche dernier, le 18 octobre. Il a ainsi déjà manqué le match de championnat contre Vasco da Gama le week-end dernier (défaite 3-2).

Son absence devrait se prolonger. ESPN écrit qu’au centre d’entraînement, en coulisses, « le pessimisme règne quant à la possibilité qu’il revienne pour les matches prévus avant la prochaine trêve internationale ».

Memphis manquera en tout cas le match de championnat contre Mirassol, dans la nuit de vendredi à samedi, le week-end prochain. Il devrait également manquer la rencontre face à São Paulo, dans la nuit du 4 au 5 novembre. Il est donc fort probable qu’il ne soit de nouveau disponible que le 18 novembre, lorsque Corinthians affrontera Botafogo.

On ne sait pas encore si Memphis est susceptible d’être convoqué en équipe des Pays-Bas lors de la prochaine trêve internationale, ni si cette blessure aura une incidence sur une éventuelle convocation. Lors de la dernière trêve internationale, le sélectionneur Xavi Hernández avait décidé de ne pas l’appeler.

ESPN rapporte également qu’un « climat d’isolement » entoure Memphis au centre d’entraînement de Corinthians. Cela tient en grande partie au feuilleton autour de la prolongation de son contrat plus tôt cette année. Son indisponibilité pour l’équipe en cette période où le club lutte contre la relégation n’arrange pas non plus les choses.

Certains joueurs et membres du staff le surnomment ainsi « Mickey », en référence à Mickey Mouse. « Principalement en raison de son statut à part par rapport aux autres joueurs », écrit ESPN.